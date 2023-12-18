«الدفاع» بطل سباق زايد للتجديف التراثي

المصدر: أبوظبي - البيان

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توج القارب «الدفاع» التابع لوزارة الدفاع، بقيادة النوخذة بدر عبد الحكيم، بلقب سباق مهرجان الشيخ زايد للتجديف التراثي، والذي نظمه نادي أبوظبي للرياضات البحرية، برعاية الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان رئيس مجلس إدارة النادي، وجاء «زلزال 1»، لمالكه صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، بقيادة النوخذة محمد أحمد محمد الشحي، ثانياً، يليه «زلزال»، لمالكه صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، وبقيادة النوخذة نواف أحمد الشحي.

وأقيم السباق بمشاركة أكثر من 800 بحار، وانطلقت القوارب من جزيرة اللولو، وحتى خط النهاية، قبالة مقر نادي أبوظبي للرياضات البحرية على كورنيش أبوظبي، وشارك في الشوط الختامي 15 قارباً.

تتويج

وقام بتتويج الفائزين عارف العواني، الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي، وسعيد المهيري مدير إدارة الرياضة النوعية بمجلس أبوظبي الرياضي، وخليفة الرميثي رئيس قسم السباقات التراثية بنادي أبوظبي للرياضات البحرية.

وأشاد خليفة الرميثي، برعاية الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان، للمهرجان، واهتمامه بكل الأنشطة والفعاليات والسباقات والبطولات، بمختلف فئاتها التي ينظمها النادي.

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