منافسات قوية في الاستعراض الرملي بـ «تل مرعب»

المصدر: أبوظبي - البيان

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شهدت «الاستعراض الرملي» منافسات قوية في اليوم الحادي عشر لمهرجان «ليوا الدولي»، فوز 3 مشاركين من السعودية بالمراكز الثلاثة الأولى، بمشاركة أكثر من 80 سيارة على «تل مرعب».

وظفر فهد إبراهيم بن قاسم بالمركز الأولى في فئة «6 سلندرات»، محققاً 191 نقطة، وجاء ثانياً مهند سليمان عواد، وثالثاً حسين أحمد الشغب. وتوج حمد صالح النصيان بالمركز الأول لفئة «8 سلندرات»، محققاً 186 نقطة، وجاء ثانياً علي البكر، وثالثاً أحمد بن سليمان العريني، وحصد خليف عبد الرحمن الخليف المركز الأول في فئة «الهايلوكس»، يليه معاذ صالح، وأحمد بن علي.

توج الفائزين محمد المشغوني نائب رئيس مجلس إدارة نادي ليوا الرياضي، وحمدان المزروعي مدير عام النادي.

وتنطلق غداً منافسات مسابقة «هدد الحمام»، وتعد الفعالية من المسابقات التراثية ضمن أجندة وبطولات المهرجان، للعام الخامس على التوالي، وتعتمد المسابقة على «سرعة الطير»، ونظرته في تحديد المكان والانقضاض وقوة الصقر.

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