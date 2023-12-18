29 متسابقاً من 18 جنسية في تمهيدي «ماراثون رحلة الهجن» لغير المواطنين

المصدر: دبي ــ البيان

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تصدر السباق التمهيدي الثاني للنسخة الخامسة من ماراثون رحلة الهجن، للمشاركين غير المواطنين، والذي يتم تنظيمه سنوياً تنفيذاً لتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، المشهد، وكان الذهب من نصيب ألمانيا والصين.

وتوجت الألمانية أني روندي، بلقب فئة الوزن المفتوح، الذي امتد لمسافة 1500 متر،فيما حققت الصينية أليكسيس المركز الأول، في فئة وزن الفردة لمسافة 3 كلم. ونظم السباق إدارة الفعاليات في مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، بالتعاون مع نادي دبي لسباقات الهجن بالمرموم، بمشاركة 29 متسابقاً من 18 جنسية.

وتوج عبدالله حمدان بن دلموك، الرئيس التنفيذي لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، الفائزين، وعبر عن سعادته بمستوى وعدد المشاركين في نسخة العام الجاري، والذي يؤكد مرة أخرى أن الإمارات وطن يجمع العالم بأكمله مع الحفاظ على الثوابت الوطنية من خلال إبراز التراث والأصالة والهوية الخاصة بالدولة.

وقال: نحتضن العالم من خلال تراثنا، وتعد استدامة السباق لخمس سنوات متتالية مؤشر النجاح، وهذا النوع من السباقات مستمر في تحقيق أهدافه، وفي كل عام نلمس ارتفاعاً في المستويات وتزايد عدد المشاركين.

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