اتحاد الدراجات يفوز بدرع التفوق العربي لعام 2022

المصدر: دبي - البيان

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فاز اتحاد الإمارات للدراجات بدرع التفوق العام 2022 للاتحاد العربي للدراجات، وذلك للمرة الأولى في تاريخه، وتم إعلان الفوز خلال حفل افتتاح البطولة العربية لدراجات الطريق، المقامة حالياً في الرياض بالسعودية.

ويأتي منح الدرع لاتحاد الإمارات للدراجات انعكاساً للنتائج التي تحققت في البطولات العربية الأربع التي أقيمت في 2022 بمختلف التخصصات، وجاء إنجاز تتويج الإمارات بالدرع بعد منافسة قوية مع اتحاد الجزائر للدراجات، وحسم المنافسة ميدالية ذهبية واحدة لصالح الإمارات، حيث شاركت الإمارات خلال عام 2022 في كل البطولات العربية (الطريق، المضمار، الدراجات الجبلية، BMX، وكأس المضمار)، ونجحت في الحصول على الدرع لأول مرة في تاريخها بعدما فاز به العام الماضي الاتحاد المصري للدراجات.

وقام الشيخ فيصل بن حميد القاسمي رئيس الاتحاد العربي بإهداء الدرع إلى رئيس اتحاد الإمارات للدراجات منصور بوعصيبة، خلال حفل الافتتاح.

وأعرب منصور بوعصيبة عن سعادته بالتتويج بدرع التفوق العام، موضحاً أنه جاء نتيجة عمل وجهد كبيرين قامت بهما المنتخبات على مدار السنوات الماضية، والحرص الدائم على التواجد في كل السباقات والبطولات خصوصاً العربية، والتي أصبحت معتمدة ومسجلة رسمياً في الاتحاد الدولي للدراجات.

وأوضح أن مجلس إدارة الاتحاد يحرص دائماً على دعم كل المنتخبات وتأسيس قاعدة كبيرة من الدراجين، وهو ما ساهمت به الأندية المحلية من خلال التواجد والمشاركة في السباقات، التي دائماً ما تكون الأساس في تكوين أي منتخب قوي.

على جانب آخر انطلقت أمس منافسات البطولة العربية بسباقات فرق ضد الساعة للشابات والإناث والشباب، فيما يخوض منتخبا الرجال والناشئين اليوم منافسات سباق فرق ضد الساعة.

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