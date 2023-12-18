«دبي» و«الشارقة» بطلا دوري الشطرنج

المصدر: دبي - البيان

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فاز فريقا نادي دبي للشطرنج والثقافة ونادي الشارقة الثقافي للشطرنج، بلقب دوري الإمارات للشطرنج (فئة الرجال) للموسم 2023، مناصفة بينهما، بعد تساويهما في النقاط برصيد 6 نقاط لكل منهما بنهاية جولات المسابقة، فيما حل نادي أبوظبي ثالثاً.

وأهدى خالد علي بن زايد الفلاسي رئيس مجلس إدارة نادي دبي للشطرنج والثقافة إنجاز الفريق لسمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي، مثمناً الدعم اللامحدود لمجلس دبي الرياضي، ما أسهم في تحقيق تطلعات وأهداف النادي.

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