بني ياس يظفر بكأس «أم الإمارات» للجوجيتسو للكبار والناشئين

المصدر: أبوظبي - البيان

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توج معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، الفائزات بمنافسات كأس «أم الإمارات» للجوجيتسو، التي اختتمت فعالياتها، أمس، في مبادلة أرينا بمدينة زايد الرياضية، وشهدت البطولة، التي استمرت على مدار يومين، نزالات قوية بين نخبة من ألمع لاعبات الجوجيتسو الإماراتيات المصنفات قارياً وعالمياً، وسط حضور جماهيري كبير.

ونجح نادي بني ياس في حصد لقب الكبار «فئة فوق 18 عاماً»، متقدماً على أكاديمية نادي الوحدة للجوجيتسو الوصيف، ونادي العين للجوجيتسو صاحب المركز الثالث، كما حققت أكاديمية نادي الوحدة للجوجيتسو لقب فئة تحت 18 عاماً، وجاء ناديا بني ياس والعين بالمركزين الثاني والثالث، فيما أحرز نادي بني ياس لقب الناشئين «فئة تحت 16 عاماً،» متفوقاً على أكاديمية الوحدة الوصيف، ونادي العين الثالث، بينما تمكن نادي الجزيرة من الفوز بلقب الأشبال «تحت 14 عاماً»، وحل نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس بالمركز الثاني، ثم نادي العين.

منصة رائدة

وقال محمد سالم الظاهري، نائب رئيس اتحاد الإمارات للجوجيتسو: «عوّدتنا المرأة الإماراتية أن تكون سباقة إلى المراكز الأولى، وتمتلك أعلى قدرات الإبداع والتميز في مختلف القطاعات، وتمنح كأس «أم الإمارات» للجوجيتسو بناتنا منصة رائدة، وفرصة لا مثيل لها لإظهار مهارات بنات الإمارات، وإثبات جدارتهن بمواصلة مسيرة التفوق، التي تشهدها الدولة في المحافل الرياضية».

وأضاف: «يؤكد أداء اللاعبات في البطولة أن براعم الجوجيتسو على الطريق الصحيح لحمل راية الرياضة الإماراتية إلى آفاق جديدة من التفوق، والتميز بكل عزيمة وإصرار، وترجمة الدعم اللامحدود، الذي تقدمه القيادة لهن، من خلال السير بالرياضة الإماراتية نحو العالمية».

وتابع: «بناتنا تألقن وقدمن أداءات ومهارات متطورة في النزالات، كما برزت المساهمة القيمة للأندية والأكاديميات، من خلال اعتماد أفضل البرامج التدريبية، وأجدر المدربين لتطوير مستوى اللاعبات ومواكبة تطلعات الاتحاد في بناء جيل من الرياضيات المتألقات، وشهدنا في هذه النسخة توسيع نطاق البطولة، لتشمل فئة تحت 14 عاماً، والتي قدمت أداء مميزاً، يرسم ملامح جيل واعد من البطلات».

وأضاف: «كأس«أم الإمارات» للجوجيتسو تمثل إحدى أبرز البطولات على مستوى الدولة، وتواصل عاماً بعد عام التطور والنمو على الأصعدة كافة، لتسهم في تخريج بطلات، يمثلن المنتخب الوطني في مختلف البطولات المحلية والعالمية».

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