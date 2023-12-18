محمد الشرقي يشهد انطلاق بطولة الفجيرة للترويض

المصدر: وام

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أكد سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة أهمية البطولات الرياضية التي تنظمها الفجيرة في دعم خطة الإمارة في قطاع العمل الرياضي عامة، وتعزيز مكانتها في مجال رياضات الخيل والفروسية عالميًا.

جاء ذلك خلال حضور سموه جانبًا من منافسات بطولة الفجيرة للترويض (الدريساج) التي انطلقت بنسختها الأولى بالفجيرة أمس تحت رعاية سموه، في ميدان قلعة الفجيرة، بالتزامن مع ختام فعاليات بطولة الفجيرة الدولية للخيل العربي بنسختها الثامنة .

ونوه سموه إلى توجيهات صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، للاهتمام بالرياضات التراثية لدورها المحوري في حفظ الإرث الثقافي لدولة الإمارات وترسيخ الهوية الوطنية بين أفراد المجتمع.

وشهد سموه عددًا من جولات المنافسة بين الفرسان المشاركين في البطولة والتي عكست مهارات الفارس في ترويض الخيل والتعامل معه بمهارة وتمكّن.

وأشاد سموه بمستوى تنظيم البطولة وبالجهود المبذولة لإنجاح أهدافها، مؤكدًا دورها الكبير في حفظ مكانة الخيل ورياضة الفروسية ورمزيتها في التراث العربي الإسلامي ونشرها للعالم.

حضر فعاليات البطولة سعادة الدكتور أحمد حمدان الزيودي رئيس اللجنة المنظمة.

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