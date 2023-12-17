شباب الأهلي يعزز صدارته لدوري الطائرة

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

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عزز شباب الأهلي صدارته للدوري العام للكرة الطائرة للرجال، بالفوز على ضيفه النصر 3-1، بنتائج أشواط 25-11 و21-25 و26-25 و25-21، في «ديربي دبي» ضمن الجولة السادسة للمسابقة، ليرفع «فرسان دبي» رصيدهم إلى 6 انتصارات و17 نقطة، بينما تراجع النصر إلى المركز السابع بانتصارين و6 نقاط.

وحسم بني ياس مواجهته القوية مع ضيفه الوصل بالفوز 3-2، وبنتائج أشواط 21-25 و25-20 و22-25 و25-21 و15-13، ليحصل بني ياس على نقطتين، ويصعد إلى المركز الثاني، بينما يحصل الوصل على نقطة واحدة، ويتراجع إلى المركز الثالث، ويبلغ رصيد كل منهما 4 انتصارات و11 نقطة.

وفاز العين بالقمة الثالثة للجولة بالفوز على ضيفه الجزيرة 3-1، وبنتائج أشواط 28-26 و23-25 و25-15 و25-16، ليتقدم العين إلى المركز السادس بانتصارين و6 نقاط، ويتراجع الجزيرة إلى المركز الخامس بانتصارين و8 نقاط.

وصعد عجمان إلى المربع الذهبي لجدول الترتيب، بالفوز على مستضيفه حتا 3-2، وبنتائج أشواط 25-13 و25-18 و21-25 و20-25 و15-13، ليحصل على نقطتين، ويرفع رصيده إلى 3 انتصارات و8 نقاط، ويتقدم للمركز الرابع، بينما حصل حتا على نقطة واحدة، وبقي في المركز الثامن الأخير بانتصار وحيد و3 نقاط.

ومن المقرر أن تقام مباريات الجولة السابعة للدوري السبت المقبل، ويلتقي عجمان مع بني ياس، والجزيرة مع حتا، والوصل مع شباب الأهلي، والنصر مع العين.

مهرجان الصغار

ومن ناحية أخرى، أقيم مهرجان صغار الكرة الطائرة في صالة القطارة باستاد طحنون بن محمد، وبمشاركة أندية الجزيرة، بني ياس، الظفرة والعين، بحضور محمد عبدالله الظاهري رئيس لجنة تسيير الأعمال بشركة العين للألعاب الرياضية، وجرى في نهاية المهرجان، تكريم المشاركين من قبل إداري الفريق الأول للكرة الطائرة بنادي العين، صالح السويدي، وإداري طائرة الصغار سامي الجنيبي.

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