انطلاقة قوية لمنافسات سن الفطامين بميدان الذيد للهجن

المصدر: الشارقة - البيان

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برعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، انطلقت أمس على أرضية ميدان الذيد لسباقات الهجن منافسات سباق «سن الفطامين» لهجن أبناء القبائل بتنظيم نادي الشارقة لسباقات الهجن.

وتضمنت منافسات اليوم الأول إقامة 10 أشواط لسن الفطامين لمسافة 1500 متر، بحضور جموع غفيرة من ملاك ومحبي الهجن، وجاءت نتائج المراكز الأولى في السباق كما يلي: الشـــــــوط الأول «الظبي» لـ عبدالله سعيد راشد الشمطي، الشوط الثاني«غياث» لـعبدالله سلطان راشد الكتبي، الشــــــــوط الثالث الشاهينية لـمحمد سعيد محمد الكتبي، الشــــــــوط الرابع «مسامح» لـمحمد سيف عوض الكتبي، بزمن وقدره 1:41:63 دقيقة (أفضل توقيت) الشــــــــوط الخامس «الشاهينية» لـمحمد بطي سالم السويدي، الشــــــــوط السادس«شاهين» لـمحمد سعيد محمد الكتبي، الشــــــــوط السابع «مشكورة» لـمحمد حمد سهيل الشامسي

الشــــــــوط الثامن«الحذر» لـراشد حارب محمد الخاصوني، الشــــــــوط التاسع «الشاهينية» لـمحمد سعيد محمد الكتبي، الشــــــوط العاشر«شاهين» لـسعيد سلطان بن عسكور العليلي.

وأكد مطر علي بن هويدن الكتبي رئيس نادي الشارقة لسباقات الهجن والمنسق العام للسباق، أن منافسات سباق «سن الفطامين» جاء برعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، رعاه الله، من أجل الحفاظ على هذا الموروث المهم، وتوعية الأجيال الجديدة بخصوصيته، والمحافظة عليه وغرسه في نفوس الأجيال، ودعماً وتشجيعاً لملاك الهجن، واستمراراً لاهتمام سموه برياضة سباق الهجن، حيث إن هذا السباق يعتبر إضافة كبيرة للمهرجانات والسباقات السنوية التي ينظمها نادي الشارقة لسباقات الهجن.

وأوضح بن هويدن، أن منافسات «سباق سن الفطامين» سوف تستمر حتى نهاية شهر أغسطس 2024، حيث تقام المنافسات كل يوم أحد من كل أسبوع، بميدان الذيد لسباقات الهجن بمنافسات جديدة، ويتضمن كل سباق إقامة 10 أشواط لسن الفطامين لهجن أبناء القبائل لمسافة 1500 متر، كما سوف تقام منافسات سباق سن الفطامين في ميدان الراشدية في منطقة البطائح في كل يوم سبت، وسيضمن السباق في ميدان الراشدية إقامة ستة أشواط لسن الفطامين لهجن أبناء القبائل لمسافة 1200 متر.

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