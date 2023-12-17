بمدينة لوزان السويسرية..الإمارات تشارك في "عمومية" الاتحاد الدولي للرياضة المدرسية

المصدر: وام

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شارك اتحاد الإمارات الرياضي لمؤسسات التعليم المدرسي والجامعي في اجتماع الجمعية العمومية غير العادية للاتحاد الدولي للرياضة المدرسية، الذي عقد، يوم الجمعة، في مدينة لوزان السويسرية، بمشاركة 100 دولة.

ومثل الإمارات في هذا الاجتماع علي مسري الظاهري المدير التنفيذي لاتحاد الإمارات الرياضي لمؤسسات التعليم المدرسي والجامعي، المدير التنفيذي للاتحاد العربي للرياضة الجامعية

عضو المكتب التنفيذي للاتحادين الآسيوي والدولي.

وناقش الاجتماع نقل مقر الاتحاد إلى العاصمة الأولمبية في لوزان وإجراء انتخابات لاختيار مكتب تنفيذي جديد وبعض الموضوعات الأخرى التي تتعلق بالنهوض والارتقاء بالرياضة المدرسية في الدول الأعضاء بالاتحاد.

وأكد علي مسري ان القيادة الرشيدة في دولة الإمارات تولي أهمية قصوى للرياضة المدرسية واكتشاف المواهب الرياضية للنشء في هذه المرحلة السنية الصغيرة لصقل مهاراتهم وتأهيلهم على أسس علمية تؤهلهم لاعتلاء منصات التتويج الإقليمية والدولية في كافة الرياضات الفردية والجماعية.

وقال: "تأتي مشاركة اتحاد الإمارات الرياضي لمؤسسات التعليم المدرسي والجامعي، في هذا الاجتماع، تجسيدا لاستراتيجيته القائمة على تطوير كل أنشطته ومواكبة احدث المتغيرات في عالم الرياضة المدرسية والجامعية التي تعد الذخيرة الأساسية لتطوير رياضة الإمارات".

وأشار إلى أن الاتحاد يلقى كل الدعم والرعاية من معالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي وزير التربية والتعليم رئيس الاتحاد ومتابعة سعادة الشيخ سهيل بن بطي آل مكتوم الأمين العام للاتحاد والمدير التنفيذي لقطاع التنمية الرياضية بالهيئة العامة للرياضة.

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