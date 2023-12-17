أحمد الشرقي يشهد دورة تخريج المدربين الدولية بنادي الفجيرة البحري ويمنح علم الاتحاد الدولي لأكاديمية تدريب الشباب

المصدر: الفجيرة – محمد فضل

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شهد الشيخ أحمد بن حمد بن سيف الشرقي تخريج دورة المدربين الدولية والتي استمرت لنحو أسبوعين ونظمها نادي الفجيرة الدولي للرياضات البحرية تحت إشراف الاتحاد الدولي للرياضات البحرية، وأقيمت وفقاً للخطط الاستراتيجية الموضوعة من لجنة برنامج تطوير الشباب بالاتحاد الدولي للرياضات البحرية، والتي تترأسها إمارة الفجيرة ممثلة في أحمد إبراهيم البلوشي المدير التنفيذي لنادي الفجيرة البحري.

وتم منح علم الاتحاد الدولي للرياضات البحرية لأكاديمية تدريب الشباب بالفجيرة بعد أن تم اعتمادها مركزاً عالمياً لتدريب برنامج تطوير الشباب.

وانعقدت الدورة التدريبية تحت إشراف خبراء التدريب المعتمدين من الاتحاد الدولي للرياضات البحرية برئاسة المستر دينس داليون والآنسة كلير توي، وبحضور 15 مرشحاً يمثلون عدد 10 اتحادات وهيئات رياضية دولية من أيرلندا، هولندا، السويد، النرويج، سلوفاكيا، البرتغال، ليتوينيا، الامارات العربية المتحدة، بولندا، المانيا. وتناولت الدورة جانب النظري وكذلك التطبيق العملي على البحر والتي استفاد منها الدارسين وتم اختبارهم بنهاية الدورة التدريبية حيث حصلوا على شهادات تخريج مدرب معتمد من الاتحاد الدولي للرياضات البحرية لتدريب وتأهيل المدربين والذين بدورهم يقومون بتدريب الشباب والناشئين كما تتيح الدورة للمدربين افتتاح اكاديميات تدريب ومراكز تدريب الشباب وفق برنامج تطوير الشباب التابع للاتحاد الدولي للرياضات البحرية.

وخاطب الخريجين بنهاية الدورة احمد ابراهيم البلوشي رئيس البرنامج مشيدا بالحضور والتفاني فى الدورة من قبل المنتسبين مؤكدا على تقديم الدعم الكامل للاتحادات والهيئات الرياضية لافتتاح وانشاء مراكز تدريب كما قدم شـكره للمستر دنيس وكلير على مجهوداتهم الكبيرة من خلال الدورتين الأولى والثانية. كما اشاد دنيس مشرف البرنامج التعليمي بالاتحاد الدولي للرياضات البحرية على دورة نادي الفجيرة الدولي للرياضات البحرية متمثلا فى اكاديمية تدريب الشباب والناشئين على استضافتها الدورة الدولية الثانية وتذليل كافة الصعاب وتسخير كافة امكانيات النادي لممثلي الاتحادات الرياضية من مختلف العالم مشيرا لنجاح الدورة للمرة الثانية.

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