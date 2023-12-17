اتحاد الإمارات للدراجات يفوز بدرع "التفوق " لعام 2022 من الاتحاد العربي

المصدر: وام

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فاز إتحاد الإمارات للدراجات بدرع التفوق العام 2022 للاتحاد العربي للدراجات، وذلك للمرة الأولى في تاريخه.وتم إعلان فوز اتحاد الدراجات بالدرع خلال حفل افتتاح البطولة العربية لدراجات الطريق 2023 ، المقامة حاليا في العاصمة السعودية الرياض، والمستمرة حتى 24 ديسمبر الجاري، بمشاركة 12 منتخبا عربيا، يمثلهم 300 دراج ودراجة.

ويأتي منح الدرع انعكاسا للنتائج التي تحققت في البطولات العربية الـ4 التي أقيمت في عام 2022 بمختلف التخصصات.

وقام الشيخ فيصل بن حميد القاسمي رئيس الاتحاد العربي بإهداء الدرع إلى رئيس اتحاد الإمارات للدراجات منصور بوعصيبه، خلال حفل الافتتاح الرسمي للبطولة .

وأعرب منصور بوعصيبة رئيس اتحاد الإمارات للدراجات عن سعادته بالتتويج بدرع التفوق العام، موضحا انه جاء نتيجة عمل وجهد كبيرين قامت به المنتخبات الوطنية على مدار السنوات الماضية، والحرص الدائم على التواجد في كافة السباقات والبطولات خاصة العربية والتي أصبحت معتمدة ومسجلة رسميا في الاتحاد الدولي للدراجات.

وأوضح ان مجلس إدارة اتحاد الدراجات يحرص دائماً على دعم كافة المنتخبات الوطنية وتأسيس قاعدة كبيرة من الدراجين وهو ما ساهمت به الأندية المحلية من خلال التواجد والمشاركة في السباقات والتي دائما ما تكون الأساس في تكوين أي منتخب قوي.

على جانب آخر انطلقت صباح اليوم منافسات البطولة العربية بسباقات فرق ضد الساعة للشابات والإناث والشباب، حيث يشارك المنتخب الوطني في فئة الشابات والشباب، ويخوض غدا الإثنين منتخبا الرجال والناشئين منافسات سباق فرق ضد الساعة.

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