ميثاء بنت محمد تقود فريق الإمارات للفوز في بطولة سلطان بن زايد للبولو

المصدر: وام

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تختتم غداً الإثنين بملاعب نادي غنتوت مرحلة الدور التمهيدي لفرق المجموعة الثانية لبطولة كأس سلطان بن زايد السنوية للبولو، بإقامة مباراتين.

وتقام البطولة تحت رعاية سمو الشيخ فلاح بن زايد آل نهيان، رئيس نادي غنتوت لسباق الخيل والبولو، بدعم من مجلس أبو ظبي الرياضي، وبالتنسيق مع اتحاد الإمارات للبولو.

وتشهد المباراة الأولى لقاء فريق الإمارات بولو "الوصيف"، مع فريق لامار بولو صاحب المركز الثالث على ملعب الشيخ زايد الرئيسي للبولو.

ويلتقي في المباراة الثانية فريق بن دري بولو متصدر المجموعة مع فريق غنتوت بولو الذي تعرض لخسارتين في الدور التمهيدي.

وشهدت جولة أمس السبت فوز فريق الإمارات بولو بقيادة سموالشيخة ميثاء بنت محمد بن راشد آل مكتوم، والتي افتتحت التسجيل بالهدف الأول، على فريق غنتوت بولو 9-6.

وأحرز بقية الأهداف علي المري "هدفين" وميغيل وخوان "هاتريك" لكل منهما، فيما أحرز أهداف غنتوت بولو اوسكار "هاتريك"، وغونزالو " هدفين"، وناصر الشامسي هدفاً.

كما فاز فريق بن دري بولو المتصدر على فريق لامار بولو 10-7، وأحرز ماركوس سولاري 6 أهداف، ومارتن "هاتريك"، ومحمد بن دري هدفاً، فيما سجل لفريق لامار بولو ريكاردو 5 أهداف، وريان العجاجي وسانتوس هدفاً لكل منهما.

وادار المباريات الطاقم الدولي المكون من ريوز وتارغوين وسانتياجو.

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