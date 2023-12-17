بمشاركة أكثر من 800 بحار.. القارب "الدفاع" يتّوج بلقب سباق زايد للتجديف التراثي

المصدر: وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

فاز القارب "الدفاع" التابع لوزارة الدفاع، بقيادة النوخذة بدر عبد الحكيم محمد ثاني، بلقب سباق مهرجان الشيخ زايد للتجديف التراثي، والذي نظمه نادي أبوظبي للرياضات البحرية، أمس تحت رعاية الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان، رئيس مجلس إدارة النادي.

وجاء في المركز الثاني "زلزال 1"، لمالكه صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، بقيادة النوخذة محمد أحمد محمد الشحي، وفي المركز الثالث "زلزال"، لمالكه صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، وبقيادة النوخذة نواف أحمد محمد الشحي.

وأقيم السباق بمشاركة أكثر من 800 بحار، على فترتين الأولى خلال الفترة الصباحية، وضمت كل القوارب المشاركة في 3 مجموعات، وانطلقت من جزيرة اللولو، وحتى خط النهاية قبالة مقر نادي أبوظبي للرياضات البحرية على كورنيش أبوظبي.

وتأهلت 5 قوارب من كل مجموعة للشوط الختامي، الذي انطلق في الرابعة عصراً من جزيرة اللولو أيضاً بمشاركة 15 قارباً، وحتى قبالة مقر نادي أبوظبي للرياضات البحرية.

وقام بتكريم المشاركين سعادة عارف العواني، الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي، وسعيد خليفة المهيري، مدير إدارة الرياضة النوعية بمجلس أبوظبي الرياضي، وخليفة الرميثي، رئيس قسم السباقات التراثية بنادي أبوظبي للرياضات البحرية.

وأشاد خليفة الرميثي، برعاية الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان، رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي للرياضات البحرية، لمهرجان الشيخ زايد للتجديف التراثي، واهتمامه بكل الأنشطة والفعاليات والسباقات والبطولات بمختلف فئاتها التي ينظمها النادي.

وأضاف:أقيم السباق في أجواء مثالية، ساعدت المشاركين على تقديم مستويات فنية ممتازة في قيادة القوارب بسرعات جيدة، خلال الفترتين الصباحية والمسائية، ما منح السباق حيوية وإثارة أكبر.

وقال:" السباقات التراثية التي ينظمها النادي في كل المناسبات تشهد تجاوباً كبيراً من ملاك القوارب والمحامل، والنواخذة والبحارة، وجميع المشاركين تعاونوا مع فريق العمل المنظم للسباق، من خلال الالتزام باللوائح الواردة في التعميم الخاص بالسباق، والإجراءات التنظيمية".

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز