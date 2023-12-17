أقيم في مجمع حمدان الرياضي بدبي.. كازاخستان تتوج بكأس الدوري العالمي للسباحة الفنية

المصدر: دبي - البيان

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توج فريق كازاخستان تحت 12 سنة بالمركز الأول بمجموع درجات 96.2417 وفريق تحت 15 سنة بمجموع درجات 172.381، ضمن منافسات الدوري العالمي للسباحة الفنية الذي أقيم في مجمع حمدان الرياضي بدبي وبالتعاون مع مجلس دبي الرياضي وتنظيم أكاديمية دبل دي للسباحة.

وجاءت أكاديمية اسبيدو في المركز الثاني لفريق تحت 15 سنة بمجموع درجات 114.0542 والمركز الثاني لفريق تحت 12 سنة بمجموع 81.943 درجة، بمشاركة 160 سباحة من 14 دولة، بمشاركة أربع أكاديميات للسباحة الإيقاعية مدرجين في دولة الإمارات العربية المتحدة: أكاديميةspeedo - Double D - Oceana- Synquatics.

وقالت الدكتورة الشيماء محمد إبراهيم أستاذ دكتور بكلية التربية الرياضية إن هذه البطولة بداية قوية للسباحة الفنية من حيث التنظيم وعدد المشاركين والتصميم على أن يتم التحكيم وفقاً للقانون الدولي الجديد لمعرفة قدرات لاعبات دولة الإمارات وقدرتهن على المنافسة الدولية، فهذه النتيجة تؤكد وجود لاعبات متفوقات في هذه الرياضة داخل دولة الإمارات يمكن دعمهن لكي يتم إعداد فريق دولي للسباحة الإيقاعية في مراحل مختلفة يمثلون دولة الإمارات في المحافل الدولية.

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