ناصر المرزوقي عضواً في «تنفيذي التنس الآسيوي»

المصدر: دبي - وام

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فاز ناصر يوسف المرزوقي الأمين العام لاتحاد الإمارات للتنس بعضوية المكتب التنفيذي للاتحاد الآسيوي، في دورته 2023 - 2027، وذلك في الانتخابات التي جرت في العاصمة التايلاندية بانكوك.

وثمن المرزوقي دعم ومتابعة سمو الشيخ حشر بن مكتوم آل مكتوم رئيس مجلس إدارة الاتحاد والأعضاء ما مهد لفوز الإمارات بهذا المنصب الآسيوي.

وقال يأتي فوز الإمارات بعضوية المكتب التنفيذي للاتحاد الآسيوي تزامناً مع النقلة النوعية التي تشهدها رياضة التنس في الإمارات في المستويات كافة ومنها استضافة وتنظيم البطولات وتطوير الأكاديميات واكتشاف المواهب وتنمية إمكاناتها.

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