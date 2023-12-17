منصور بن محمد يتوّج أوكوبو بكأس دبي للسكوتر الكهربائية

المصدر: دبي- البيان

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توج سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي، الفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى في النسخة الأولى من كأس دبي للسكوتر الكهربائية، وأحرز الياباني هيكاري أوكوبو من فريق «فايد فت» المركز الأول، وجاء أنيش شيتي من فريق «بوز للسباقات» ثانياً، والسويسري ماتياس نييرو من فريق «سوبر كار بلوندي» ثالثاً.

وحضر منافسات البطولة الأولى من نوعها في منطقة الشرق الأوسط، والتي أقيمت في حي دبي للتصميم بالتزامن مع عام الاستدامة في دولة الإمارات، ونظمها مجلس دبي الرياضي والاتحاد الدولي لوسائل التنقّل الصغيرة والرياضة، كل من سعيد حارب أمين عام مجلس دبي الرياضي، وناصر أمان آل رحمة مساعد الأمين العام لمجلس دبي الرياضي، وأليكس فورز رئيس الاتحاد الدولي لوسائل التنقّل الصغيرة والرياضة، وخليل بشير نائب رئيس الاتحاد الدولي لوسائل التنقّل الصغيرة والرياضة، ولوكاس دي جراس سفير الأمم المتحدة للاستدامة، والسائق السابق لسيارات الفورمولا 1 والبطل السابق لسيارات الفورمولا E.

وشهدت البطولة تنافساً قوياً بمشاركة 16 من نخبة السائقين من الرجال والسيدات من: الولايات المتحدة، وبريطانيا، والهند، وجنوب أفريقيا، وإستونيا، واليابان، وإسبانيا، وإيرلندا، وسويسرا، وإيطاليا، وخاضت الفرق منافسات النصف النهائي المقسمة على مرحلتين والتي أسفرت عن تأهل 6 متسابقين لخوض السباق النهائي للبطولة، ونيل الكؤوس المخصصة لأصحاب المراكز الثلاثة الأولى والمصنوعة من مواد صديقة للبيئة وتم تصميمها وصناعتها في دبي.

مسار

وتم تصميم مسار السباق وتنفيذه بين مباني حيّدبي للتصميم الذي تحوّل إلى مضمار يجمع بين روعة المباني وروعة السكوترات الأسرع في العالم والتي تزيد سرعتها على 140 كيلومتراً في الساعة، حيث تم صناعتها وتجميعها في دبي خصيصاً للبطولة.

وشهدت منافسات كأس دبي للسكوتر الكهربائية حضور مئات العائلات من مختلف الجنسيات، وتابعها الملايين عبر القنوات التلفزيونية ووسائل التواصل الاجتماعي.

دعم الرياضات المستدامة

وارتبطت الفرق المشاركة في البطولة بأسماء شخصيات معروفة تسعى للمساهمة في دعم الرياضات الصديقة للبيئة، حيث ترأس المقدّم والموسيقي كريس فايد فريق «فايد فت» الذي نال سائقه المركز الأول، فيما ترأس كوتا بطل العالم 4 مرات في الاستعراض الحرّ للسكوتر، فريقه الذي يحمل اسمه، وحمل أحد الفرق اسم «سوبر كار بلوندي» الشهيرة في عالم السيارات في وسائل التواصل الاجتماعي، فيما ترأس بطل العالم للملاكمة البريطاني أنطوني جوشوا فريق«258 ريسينج» وشاركت شركة «بوز ريسينج» الهندية المتخصصة بوسائل التنقل الصغيرة بفريق يحمل اسمها، وقاد زافار بونو فريق «ريسينج».

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