الكينية كوسجي والأريتري أماري بطلا ماراثون أدنوك أبوظبي

المصدر: أبوظبي - وام

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شهدت النسخة الخامسة من ماراثون أدنوك أبوظبي، والتي أقيمت منافساتها، أمس، وبتنظيم مجلس أبوظبي الرياضي وأدنوك، مشاركة أكثر من 25000 عداء وعداءة من 168 دولة من مختلف أنحاء العالم.

وشهد سباق الماراثون نجاح العداءة الكينية، التي تحمل ألقاب 5 ماراثونات كبرى، بريجيد كوسجي في تسجيل رقم قياسي لفئة السيدات في أول مشاركة لها في الحدث العالمي، بعدما قطعت المسافة بزمن قدره 2:19:15 ساعة متفوقة بدقيقة كاملة على الرقم القياسي السابق، وبفارق خمس دقائق عن أقرب منافساتها، هاوي فيسا جيجيا التي أنهت السباق بزمن 2:24:03 ساعة، بينما حلت إثيلماهو سينتايه في المركز الثالث وقطعت السباق في زمن قدره 2:25:36 ساعة.

أداء

وقدم الأرتيري أماري هيلميكايل سامسون أداءً مذهلاً وأنهى مسار السباق في زمن 2:07:10 ساعة متفوقاً بفارق دقيقتين عن صاحب المركز الثاني الكيني ليونارد بارسوتون الذي سجل زمن 2:09:37 ساعة، متقدماً على مواطنه إلهام تانوي أوزبيلين، الذي يسجل أول مشاركه له في سباق ماراثون مع زمن قدره 2:10:16 ساعة.

وفاز الأثيوبي هاليفوم كيسفي بسباق 10 كم بزمن قدره 28:27 دقيقة، ومواطنته زيناشوورك ينو بزمن قدره 33:23 دقيقة.

تتويج

توّج الفائزين عارف حمد العواني، الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي؛ وياسر المزروعي، رئيس تنفيذي دائرة الموارد البشرية والدعم المؤسسي والتجاري في أدنوك، والدكتور صالح الهاشمي، رئيس دائرة الشؤون التجارية وتعزيز القيمة المحلية المضافة في أدنوك، وطلال الهاشمي، المدير التنفيذي لقطاع التطوير الرياضي في مجلس أبوظبي الرياضي؛ والمهندس علي الظاهري، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لشركة تدوير، وسهيل العريفي، المدير التنفيذي لقطاع الفعاليات في مجلس أبوظبي الرياضي؛ وريكي دونيجيز، مدير التسويق الرياضي لـ«نايك»؛ والدكتور علي العبيدلي، رئيس اللجنة الوطنية لزراعة الأعضاء «دائرة الصحة».

واستقطب سباق الماراثون وماراثون التتابع 2863 مشاركاً، وسباق مسافة 10 كم 5320 مشاركاً، وسباق 5 كم 7575 مشاركاً، وسباق 2.5 كم 9280 مشاركاً.

وقال عارف العواني: «شهدت منافسات النسخة الخامسة من ماراثون أدنوك أبوظبي أجواءً متميزة، ولا سيما في ظل العدد غير المسبوق للمشاركين الذين ينتمون إلى ثقافات متنوعة ومستويات لياقة بدنية مختلفة، إذ اجتذبت السباقات نخبة من العدائين العالميين إلى جانب الرياضيين من أصحاب الهمم والألعاب البارالمبية، ما يبرز التزامنا الراسخ نحو الشمولية التي لطالما ميزت مجتمع دولة الإمارات».

وأضاف: حظي الماراثون باهتمام قوي من مختلف شرائح مجتمعنا، فقد رأينا مشاركين من الشباب والأطفال والعائلات، ما جعل ماراثون أدنوك أبوظبي فعالية شاملة بكل ما تحمله الكلمة من معنى ومناسبة تجمع كل أطياف المجتمع في مكان واحد.

مسيرة

وقال ياسر سعيد المزروعي، الرئيس التنفيذي لدائرة الموارد البشرية والدعم المؤسسي والتجاري لدى أدنوك «سجل الماراثون مستويات عالية وأداءات متميزة من المشاركين، الأمر الذي يجسد أروع معاني العزيمة الإصرار، ويواصل ماراثون أدنوك أبوظبي مسيرته الحافلة بالتألق والتميز منذ خمس سنوات، ويجمع المشاركين الساعين لتعزيز صحتهم وتحقيق التميز والشهرة من كل بقاع الأرض، ليرسم أجمل لوحة عن مجتمع دولة الإمارات؛ واحة التسامح والمحبة والتآخي بين مختلف الثقافات والأجيال».

وقالت الكينية كوسجي: أفخر بهذا الإنجاز وتسجيل رقم قياسي في مسار الماراثون في أبوظبي التي أزورها المرة الأولى، ولا سيما أنني عائدة من الإصابة في ماراثون نيويورك الشهر الماضي وأتطلع للعودة إلى أبوظبي والمشاركة مجدداً في نسخة العام المقبل، وخاصةً بعدما عشت الأجواء الرائعة هنا وحظيت بمعاملة طيبة من الجميع.

وقال أماري سامسون: سعيد للغاية بإحراز المركز الأول وتحقيق أفضل زمن لي في أول ماراثون أشارك فيه، وأعتزم المشاركة في النسخة المقبلة من ماراثون أدنوك أبوظبي وتحقيق زمن قياسي جديد.

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