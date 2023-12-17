الإمارات تستضيف بطولة العالم للجودو 2024

المصدر: أبوظبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

اعتمد الاتحاد الدولي للجودو بالإجماع فوز الإمارات باستضافة وتنظيم بطولة العالم للجودو مايو المقبل، والتي تمثل الحدث الرئيس للاتحاد الدولي.

وأكد محمد بن ثعلوب الدرعي رئيس اتحاد الجودو تلقيه اتصالاً من رئيس الاتحاد الدولي للجودو ماريوس فايزر أبلغه فيه بموافقة «دولي الجودو» بالإجماع على إسناد بطولة العالم المقبلة لدولة الإمارات «الشريك الرئيس» والمهم للاتحاد الدولي للجودو منذ سنة 2009.

وأضاف: سيكون الحدث العالمي المحطة الرئيسة الأخيرة في جولة التأهل لأولمبياد باريس 2024، وبمشاركة أفضل الرياضيين من جميع أنحاء العالم، للفوز والتأهل وتعزيز أماكنهم في الألعاب الأولمبية «باريس 2024»، ونحن على يقين بأننا سنرى أعلى مستوى من منافسات الجودو، وسط مشاركة قياسية من نخبة اللاعبين في العالم.

وأكد الدرعي أن دعم القيادة لقطاع الرياضة وراء الاستضافة، إذ تتوافر في الدولة جميع الإمكانات والمعايير العالمية التي تضمن تنظيماً متميزاً للفعاليات والبطولات الكبرى، وقال: أبوظبي نجحت في جمع عائلة الجودو في العالم، وكانت آخر مناسبة تنظيم بطولة أبوظبي غراند سلام للجودو، وبطولة العالم للكاتا، وبطولة المحاربين القدامى وبمشاركة نحو 2000 لاعب ولاعبة من 130 دولة أكتوبر الماضي وسط نجاح كبير شهدته قاعة مبادلة أرينا بمدينة زايد الرياضية في أبوظبي، وأسهمت بطولات الجودو في المزيد من الترويج السياحي لدولة الإمارات.

وتوجه الدرعي بالشكر والتقدير إلى القيادة الرشيدة على الدعم والاهتمام بقطاع الشباب والرياضة، وللجنة الأولمبية الوطنية، ومجلس أبوظبي الرياضي، والاتحاد الدولي للجودو، معرباً عن أمله بتنظيم استثنائي للبطولة لتأكيد المكانة العالمية المتميزة لدولة الإمارات في استضافة الفعاليات الكبرى بأمل مشاهدة نسخة استثنائية بأعلى معايير الجودة مع أكبر تغطية إعلامية ونسبة مشاهدة لمواصلة الترويج للجودو وقيمه الأصيلة.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز