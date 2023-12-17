«دبي لأصحاب الهمم» يكرم بطلة «أقوى عزيمة» في «فزاع للريشة الطائرة»

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

كرم مجلس إدارة نادي دبي لأصحاب الهمم، اللاعبة الأوغندية إليزابيث مويسيغوا، بطلة «أقوى عزيمة»، في بطولة فزاع الدولية للريشة الطائرة لأصحاب الهمم، كونها الوحيدة التي تشارك في اللعبة على «ركبتين»، دون استخدام كرسي متحرك، وهي نموذج للإرادة التي قهرت الصعاب، وتمثل إحدى قصص النجاح ومصدر الإلهام، حيث تمنح الإرادة كل الأمل للأبطال سفراء الطاقة الإيجابية.

كما أن اللاعبة حرصت على الوجود في هذا الحدث العالمي، رغم هذه الصعاب، حيث تدير إليزابيث منظمة غير ربحية في أوغندا، لتدريب «أصحاب الهمم»، ونشر ثقافة فن التعامل مع هذه الفئة بعزيمة وإرادة، متخطية كل العقبات لإسعاد زملائها «أصحاب الهمم» في بلادها. وقام أحمد الحمادي نائب مدير البطولة بتكريم اللاعبة بصالة النصر، مثمناً إرادة وعزيمة البطلة الأوغندية، متطلعاً إلى أن تواصل مسيرة العطاء.

وأشاد جعفر إبراهيم مدير التطوير بالاتحاد الدولي للريشة الطائرة بالمبادرة، مشيراً إلى أن التكريم ليس بغريب على أسرة نادي دبي لأصحاب الهمم، وأشار إلى أن البطلة الأوغندية قدمت درساً في الإرادة والتضحية، وخاصة أنها الوحيدة في رياضة الريشة الطائرة البارالمبية في العالم تشارك على «ركبتين»، دون استخدام كرسي متحرك، وثمّن جعفر جهود اللاعبة وعزيمتها في مجالي الرياضة والعمل الإنساني.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز