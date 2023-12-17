فضيتان وبرونزية للإمارات في ختام مونديال الرماية البارالمبية

المصدر: العين - البيان

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أضاف منتخبنا الوطني 3 ميداليات جديدة «فضيتين وبرونزية»، في ختام مونديال الرماية البارالمبية المقام بمدينة العين وبرعاية سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان للأعمال الخيرية والإنسانية رئيس مجلس أبوظبي الرياضي، وبتنظيم مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم في نادي العين الفروسية والرماية والغولف وبالتعاون مع الاتحاد الدولي للرماية البارالمبية واللجنة البارالمبية الدولية.

ونال عبدالله سلطان العرياني فضية في مسابقة 50 متراً بندقية ساكتون وضع الراقد مختلطاً فئة SH1 بعد صراع كبير مع الأبطال المشاركين وتأرجح في النقاط إلى أن تمكن البطل الكوري الجنوبي جان جو لي من حسم الميدالية الذهبية في الطلقتين الأخيرتين محققاً 250.5 نقطة، بينما حقق العرياني 247.9 نقطة، وحققت الميدالية البرونزية السويدية انا بنسون برصيد 226,6 نقطة.

وفي منافسات الفرق بالمسابقة نفسها فاز منتخبنا الوطني المكون من عبدالله سلطان العرياني، وسيف النعيمي، وعبيد الدهماني بالميدالية الفضية محققاً 1828,6 نقطة، بينما حقق منتخب كوريا الجنوبية الميدالية الذهبية وتم حجب الميدالية البرونزية لعدم اكتمال الفرق المشاركة، وحصد لاعبنا سيف الظاهري الميدالية البرونزية في مسابقة البندقية 50 متراً سكتون وضع الراقد مختلطاً الفئة SH2 محققاً 229,6 نقطة، وتمكن الفرنسي تانجوي ديلافروست من الفوز بالميدالية الذهبية محققاً رقماً عالمياً جديداً هو الثاني له في البطولة بمجموع نقاط 254 نقطة، وكانت الميدالية الفضية من نصيب الكوري الجنوبي باك سون جو.

نجاح

وأعرب عبدالله الكمالي المدير التنفيذي لقطاع أصحاب الهمم بمؤسسة زايد العليا رئيس اللجنة العليا المنظمة للبطولة عن سعادته بنجاح تنظيم واستضافة كأس العالم للرماية البارالمبية في العين ، ورفع الشكر إلى سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان لدعم سموه ورعايته البطولة، كما شكر المؤسسات والشركات كافة الداعمة والراعية للبطولة، وثمن تعاون الجهات الحكومية المعنية بتنظيم نموذجي يشهد له الجميع، ويأتي على رأس الجهات الراعية مجلس أبوظبي الرياضي، ونادي العين للفروسية والرماية والغولف، والقيادة العامة لشرطة أبوظبي، والرعاة مواصلات الإمارات، والبداد للخيام، ومزارع العين، وشركة أغذية، وشركة الفوعة للتمور، وشركة مياه العين، ورمسات للعطور، وفركين هيلثي.

بطولة مثالية

وأشادت جيسلين بيريز رئيسة اللجنة الفنية لبطولات العالم للرماية البارالمبية بالنيابة عن اللجنة البارالمبية الدولية بالتنظيم الرائع، وقالت: البطولة مثالية، والنجاح الذي تحقق ليس بمستغرب على دولة الإمارات ومؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم والتي تثبت مع كل حدث رياضي أنها تمتلك القدرات المادية والبشرية والإمكانات التي تمكنها من التميز، كما أثنت على مستوى اللاعبين والتنافس الشريف والروح الرياضية، مؤكدة أن البطولة على أرض الإمارات دائماً تختلف عن البطولات الدولية كافة على مستوى العالم، ووجهت الشكر للجنة العليا واللجنة المنظمة والمتطوعين ووصفتهم بأنهم واجهة مشرفة لدولة الإمارات.

ورفع عدد من المشاركين في منافسات المونديال، أسمى آيات الشكر إلى راعي البطولة سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان تقديراً لاهتمام ورعاية سموه للبطولة ومبادرات سموه دعماً للرياضة بصفة عامة ولرياضة أصحاب الهمم بصفة خاصة.

وأعربوا عن شكرهم وتقديرهم لسمو الشيخ خالد بن زايد آل نهيان رئيس مجلس إدارة مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، وأكدوا أن مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم نجحت بامتياز في تنظيم البطولة.

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