منصور بن محمد يتوج الياباني أوكوبو بلقب كأس دبي للسكوتر الكهربائية

المصدر: البيان

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توج سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي الفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى في النسخة الأولى من كأس دبي للسكوتر الكهربائية، حيث أحرز الياباني هيكاري أوكوبو من فريق "فايد فت" المركز الأول، وجاء أنيش شيتي من فريق بوز للسباقات في المركز الثاني، بينما حل السويسري ماتياس نييرو من فريق سوبر كار بلوندي ثالثاً.

وحضر منافسات البطولة الأولى من نوعها في منطقة الشرق الأوسط والتي أقيمت في حي دبي للتصميم بالتزامن مع عام الاستدامة في دولة الإمارات العربية المتحدة، ونظمها مجلس دبي الرياضي والإتحاد الدولي لوسائل التنقّل الصغيرة والرياضة، كل من سعادة سعيد حارب أمين عام مجلس دبي الرياضي، وناصر أمان آل رحمة مساعد الأمين العام لمجلس دبي الرياضي، وأليكس فورز رئيس الإتحاد الدولي لوسائل التنقّل الصغيرة والرياضة، وخليل بشير نائب رئيس الإتحاد الدولي لوسائل التنقّل الصغيرة والرياضة، ولوكاس دي جراس سفير الأمم المتحدة للإستدامة والسائق السابق لسيارات الفورمولا 1 والبطل السابق لسيارات الفورمولا E.

وشهدت البطولة تنافساً قوياً بمشاركة 16 من نخبة السائقين من الرجال والسيدات من: الولايات المتحدة الأميركية، وبريطانيا، والهند، وجنوب افريقيا، وإستونيا، واليابان، وإسبانيا، وجمهورية إيرلندا، وسويسرا، وإيطاليا، حيث خاضت الفرق منافسات النصف النهائي المقسمة على مرحلتين والتي أسفرت عن تأهل 6 متسابقين لخوض السباق النهائي للبطولة ونيل الكؤوس المخصصة لأصحاب المراكز الثلاثة الأولى والمصنوعة من مواد صديقة للبيئة وتم تصميمها وصناعتها في دبي.

مسار السباق

مسار السباق تم تصميمه وتنفيذه بين مباني حيّ دبي للتصميم الذي تحوّل إلى مضمار يجمع بين روعة المباني وروعة السكوترات الأسرع في العالم والتي تزيد سرعتها على 140 كيلومتراً في الساعة، حيث تم صناعتها وتجميعها في دبي خصيصاً للبطولة.

وشهدت منافسات كأس دبي للسكوتر الكهربائية حضور مئات العائلات من مختلف الجنسيات الذين تجمعوا في حي دبي للتصميم لمتابعة البطولة، بينما شهدت البطولة متابعة الملايين عبر القنوات التلفزيونية ووسائل التواصل الاجتماعي.

دبي تدعم الرياضات المستدامة

وارتبطت الفرق المشاركة في البطولة بأسماء شخصيات معروفة تسعى للمساهمة في دعم الرياضات الصديقة للبيئة، حيث ترأس المقدّم والموسيقي كريس فايد فريق "فايد فت" الذي نال سائقه المركز الأول، فيما ترأس كوتا بطل العالم 4 مرات في الاستعراض الحرّ للسكوتر، فريقه الذي يحمل اسمه، وحمل أحد الفرق اسم "سوبر كار بلوندي" الشهيرة في عالم السيارات في وسائل التواصل الاجتماعي، فيما ترأس بطل العالم للملاكمة البريطاني أنطوني جوشوا فريق 258” ريسينج"وشاركت شركة "بوز ريسينج" الهندية المتخصّصة بوسائل التنقل الصغيرة بفريق يحمل اسمها، وقاد زافار بونو فريق "ريسينج".

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