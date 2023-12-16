ختام مميز لبطولة الرماية في شرطة دبي

المصدر: دبي - وام

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شهد العميد الدكتور أحمد يوسف المنصوري نائب مدير الإدارة العامة لإسعاد المجتمع بالوكالة، ختام بطولة الرماية للإدارات العامة ومراكز الشرطة في دبي، والتي أقيمت بميادين الرماية بمنطقة الروية، ضمن منافسات درع القائد العام، وجاء ختام البطولة، التي شارك فيها أكثر من 140 لاعباً ولاعبة مميزين.

وأكد الدكتور المنصوري أن القيادة العامة لشرطة دبي، تولي المسابقات الرياضية أهمية بالغة، من خلال التأكيد على ضرورة وضع خطط سنوية مدروسة للمشاركة في مختلف البطولات المحلية والعالمية، وتأهيل الفريق ليكون جاهزاً للمنافسة في المسابقات والبطولات، مشيداً بمستوى البطولة والنتائج المحققة، واستعداد منتخبات شرطة دبي للرجال والسيدات للبطولات المقبلة.

أحرز المركز الأول في فئة كبار الضباط، العميد عبيد مبارك بن يعروف الكتبي نائب مدير الإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ لشؤون أمن الهيئات، وجاء العقيد أحمد جاسم المرزوقي ثانياً، والعميد خلفان عبيد الجلاف ثالثاً.

وفي فئة المحترفين، حاز المركز الأول الملازم أول أحمد علي البلوشي الإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ، يليه الملازم عمر الهرمودي من مركز شرطة الموانئ، ثم العقيد عبد الله شيبان من الإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ.

وفي فئة الضباط، جاء في المركز الأول النقيب مكتوم محمد ثاني من الإدارة العامة للشؤون الإدارية، يليه الملازم أول علي عبد الله علي من مركز شرطة حتا، ثم الملازم أول عبد الرحمن الهوتي من الإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ.

وفي فئة صف الضباط، جاء في المركز الأول الرقيب أول فايز ناجي حسين، يليه الوكيل أول إبراهيم حسن، ثم العريف أول معمر أحمد.

وفي فئة المحترفات، حققت المركز الأول الملازم أول حمده أحمد البلوشي، تليها مريم مبارك، ثم الرقيب أنصار غلام.

وفي فئة السيدات، جاءت في المركز الأول العريف أول مريم إبراهيم محمد، تليها العريف أول شمسه سالم الشامسي، ثم الملازم نجلاء إبراهيم المنصوري من إدارة التميز والريادة.

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