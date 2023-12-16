منافسات «الفطامين» تنطلق بميدان الذيد للهجن اليوم

المصدر: دبي - البيان

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برعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، تنطلق اليوم، منافسات سباق «سن الفطامين» لهجن أبناء القبائل، بتنظيم نادي الشارقة لسباقات الهجن.

وتتضمن منافسات اليوم الأول، إقامة 10 أشواط لسن الفطامين لهجن أبناء القبائل من دولة الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي، لمسافة 1500 متر، على أرضية ميدان الذيد لسباقات الهجن.

وأكد مطر علي بن هويدن الكتبي رئيس نادي الشارقة لسباقات الهجن، والمنسق العام للسباق، أن رعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، لسباقات الهجن في إمارة الشارقة، وتحديداً «سباق سن الفطامين»، استمرار لاهتمام سموه برياضة سباق الهجن، ما ساهم في إحداث نقلة نوعية، وتطورات تمت إضافتها خلال الأعوام السابقة، حيث إن هذا السباق إضافة كبيرة للمهرجانات والسباقات السنوية التي ينظمها نادي الشارقة لسباقات الهجن، كما حققت منافسات هذا السباق مشاركة كبيرة من ملاك الهجن من أبناء القبائل، من كافة مناطق دولة الإمارات ودول مجلس التعاون الخليج، ما يؤكد نجاح السباق، ويشجعنا على تنظيم العديد من السباقات والفعاليات الخاصة برياضة الهجن.

وأوضح بن هويدن أن منافسات «سباق سن الفطامين»، ستستمر حتى نهاية أغسطس 2024، حيث ستقام المنافسات كل يوم أحد من كل أسبوع، بميدان الذيد لسباقات الهجن، بمنافسات جديدة، ويتضمن كل سباق إقامة 10 أشواط لسن الفطامين لهجن أبناء القبائل لمسافة 1500 متر، كما سوف تقام منافسات سباق سن الفطامين في ميدان الراشدية في منطقة البطائح، كل يوم سبت، وسيتضمن السباق في ميدان الراشدية إقامة ستة أشواط لسن الفطامين لهجن أبناء القبائل لمسافة 1200 متر.

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