سباقات الدراج ريس تنطلق بـ«مهرجان ليوا الدولي» اليوم

المصدر: الظفرة ـ البيان

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تدخل فعاليات مهرجان ليوا الدولي 2024 يومها العاشر اليوم، مع انطلاق سباق الدراج ريس للدراجات وهي إحدى البطولات الكبيرة والتي تشهد مشاركة قوية وحضوراً من الأبطال والمحترفين على مستوى المنطقة، تستمر حتى 31 من الشهر الجاري بتنظيم نادي ليوا الرياضي ودائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي.

وتشارك اليوم في تحديات الدراج ريس فئات الوكالة يو تي في، الفئة المفتوحة، المعدلة يو تي في، البقي، العجلتين وكالة، وتقام المنافسة اليوم في المنطقة المخصصة لدراجات الدراج ريس وعبر مسار تم إعداده وتجهيزه بشكل خاص لفئات الدراجات الحاضرة في التحدي الكبير، وتعتبر سباقات الدراج ريس من المنافسات الرياضية المرتبطة دوماً بمهرجان ليوا الدولي وحاضرة باستمرار مع المشاركات الكبيرة للمتسابقين والمغامرين.

مشاركة

ويدخل كل المشاركين اليوم أجواء محاولات الوصول إلى كسر الأرقام القياسية مع انطلاق كل دراجة على حدة على مضمار يبلغ طوله 91 متراً، ويتم تسجيل الزمن الأفضل لكل دراجة في كل فئة، مع إعطاء كل دراجة محاولتين ضمن الفئة التي يشارك من خلالها، وقامت اللجنة التحكيمية بإدخال تقنيات حديثة من أجل عبر المسار من أجل تحديد التوقيت وبدقة كاملة لكل متسابق في احتساب الأزمنة لدى لحظة دخول كل متسابق ولحظة الانتهاء من المحاولة، مع وجود شاشة إلكترونية في موقع السباق تنقل وبشكل مباشر التوقيت لكل متسابق.

ومن المنتظر أن نشاهد حضوراً مميزاً لأبطال الدراج ريس للدراجات وتواجدهم في مرعب من أجل الدخول في أجواء المنافسة ومع الأجواء الإيجابية التي ستكون حاضرة من خلال تفاصيل السباق.

تنظيم

من جهته، أكد المتسابق ماجد المنصوري في فئة «البقي» والذي يعد من قدامى المشاركين في المهرجان، أن سباقات الدراج ريس لها طابع خاص ومميز لا سيما مع الإعداد الدقيق لكل تفاصيل المشاركة منذ بدء التسجيل ومروراً بالفحص الفني وحتى الدخول والخروج لمنطقة المشاركة وقال: دائماً ما نشاهد تنظيماً مميزاً لنادي ليوا الرياضي وللجان المختلفة في كل السباقات التي يتم تنظيمها في المهرجان، وفي سباق الدراج ريس بالتحديد نشعر كمتسابقين بالرضا التام عن ما تقدمه اللجنة من تنظيم مميز وإعداد متقن لكل التفاصيل الخاصة بالمسابقة.

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