انطلاقة قوية لمنافسات كأس «أم الإمارات» للجوجيتسو

المصدر: أبوظبي - البيان

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انطلقت اليوم السبت منافسات كأس «أم الإمارات» للجوجيتسو في مبادلة أرينا بمدينة زايد الرياضية بالعاصمة أبوظبي وسط حضور جماهيري صاخب، وأجواء حماسية متميزة.

واستهلت البطولة فعاليتها بإجراءات الوزن الرسمية لجميع الفئات المشاركة في البطولة (تحت 14 عاماً، وتحت 16 عاماً، وتحت 18 عاماً، وفوق 18 عاماً) بمشاركة مجموعة من ألمع المواهب النسائية واللاعبات المصنفات من مختلف الأندية والأكاديميات في الدولة ومنها بني ياس، والعين، والوحدة، والجزيرة، والظفرة، والشارقة لرياضات الدفاع عن النفس، وبالمز الرياضية تيم 777، وإنتروبي جوجيتسو، وADMA، و A.F.N.T، و«يو أف سي جيم» الشرق الأوسط، وكوماندو جروب، ونادي الإمارات للجوجيتسو، وأكاديمية رويس جريسي للجوجيتسو.

شكر

وتقدم فهد علي الشامسي، الأمين العام لاتحاد الإمارات للجوجيتسو، بالشكر والعرفان إلى القيادة الرشيدة لتوفير أفضل الفرص لدعم تطلعات بنت الإمارات كي تكون في الطليعة بمختلف الميادين، وأكد أن بطولة كأس «أم الإمارات» للجوجيتسو تحظى بأهمية كبرى لدى اللاعبات، لما تحمله من مكانة كبيرة في نفوسهن بما يدفعهن لبذل أقصى جهد وتقديم أفضل أداء، فهي تحمل اسماً غالياً على قلوب كل الإماراتيين.

وأضاف: «يحرص الاتحاد على تنظيم فعالية مخصصة للسيدات في إطار جهوده لإعداد المنتخبات الوطنية لفئة السيدات، مما يتطلب توسيع قاعدة الممارسة وتعزيز المشاركة في مختلف البطولات المحلية والعالمية».

تتويج

وأشاد الشامسي بدور الأندية والأكاديميات في جميع أنحاء الدولة لإنجاح مختلف البطولات المحلية ورفع جاهزية الرياضيين والرياضيات والارتقاء بمهاراتهم وتقنياتهم، بما يجعلهم شريكا ًجديراً للاتحاد وعاملاً مهماً في تطوير اللعبة.

وتميزت الجولة التأهيلية من البطولة بتنافسية كبيرة بين الأندية المشاركة، وأظهرت اللاعبات عزيمة قوية ومهارات عالية في سبيل الفوز والعبور إلى الدور النهائي والحصول على شرف التتويج، فضلاً عن الفوز بجوائز البطولة التي تتخطى قيمتها 425 ألف درهم إماراتي.

وسلط الشامسي الضوء على تميز البطولة على الصعيدين الفني والتنظيمي للظهور بالشكل الذي يليق بالاسم الغالي الذي تحمله، وأشار إلى المرتبة المتقدمة التي تحتلها البطولة والتي تضاهي أبرز البطولات المحلية والعالمية، بما يضمن مواصلة دورها في صقل المواهب النسائية وصناعة بطلات قادرات على تعزيز المشهد الريادي لرياضة الجوجيتسو الإماراتية.

ألقاب

بدورها، قالت رافائيلا بيرتولوت، مدربة فريق نادي الوحدة للجوجيتسو للسيدات: «رأينا مستويات فنية عالية في البطولة من مختلف الأندية والأكاديميات إلى جانب النديّة الواضحة بين اللاعبات. ونسعى هذا العام إلى الدفاع عن لقب فئتي الكبار فوق 18 عاماً والشابات تحت 18 عاما والفوز بألقاب فئات جديدة. ونثق بقدرة لاعباتنا على التأهل إلى الدور النهائي بفضل ما يتمتعن به من الصبر والإرادة. ونحرص على مشاركتهن كل عام في كأس أم الإمارات للجوجيتسو لاختبار مستوياتهن وصقل أداءهن».

ثمار

وتقول حمدة الشكيلي، لاعبة نادي بني ياس للجوجيتسو المتأهلة إلى النزال النهائي عن فئة فوق 18 عاماً وزن 45 كجم: «سعيدة للغاية بـتأهلي إلى النهائي ونيل فرصة اعتلاء منصة التتويج، وأشكر الله أنني أحصد اليوم ثمار تدريباتي ومواظبتي على التمارين والاستعداد الجيد للنزالات».

وأضافت: «لم يكن الأمر سهلا فقد خصصت وقتاً طويلاً للتدريب وتطلب الأمر أثناء النزال لأعلى درجات التركيز واليقظة لرصد تحركات خصمي والسيطرة عليها. وينتظرني نزال قوي لتحقيق اللقب في منافسات يوم الغد».

إنجازات

من ناحيتها، قالت شما الكلباني لاعبة نادي بني ياس للجوجيتسو في فئة فوق 18 عاماً وزن 63 كجم: «دخلت البطولة واضعة نصب عيني صعود منصة التتويج، لأنني أتطلع لأن أكون جزءاً من مسيرة إنجازات النادي وأضيف إلى رصيدي ميدالية في هذه البطولة الغالية. وقد أمدني تشجيع الجمهور بالعزيمة أثناء خوض النزال، فقد كنت أسمع الهتافات باسمي طوال المباراة».

فخر

كما أكدت زمزم الحمادي لاعبة نادي الوحدة للجوجيتسو في فئة تحت 18 عاماً وزن 57 كجم: «أفتخر بمشاركتي في هذه البطولة وخوض النزالات أمام نخبة اللاعبات من بنات الوطن والمساهمة في تعزيز حظوظ الفريق بتحقيق اللقب».

وأضافت: «تجمع البطولة صفوة اللاعبات الإماراتيات المصنفات عالمياً ما يجعل المنافسة قوية ويضفي مزيداً من التحدي والأهمية على الفوز بالنزالات».

واختتمت بالقول: «سعيدة بالتأهل إلى النهائي وبأنني قدمت أداء يليق بمستوى النادي الذي أمثله ومكانة البطولة الغالية، وآمل أن تتكلل جهودي بالتتويج».

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