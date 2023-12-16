المحطة الرئيسية الأخيرة في جولة التأهل لأولمبياد باريس 2024.. الإمارات تستضيف بطولة العالم للجودو 2024

المصدر: وام

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اعتمد الاتحاد الدولي للجودو بالإجماع فوز الإمارات باستضافة وتنظيم بطولة العالم للجودو في شهر مايو 2024، والتي تمثل الحدث الرئيسي للاتحاد الدولي.

وأكد سعادة محمد بن ثعلوب الدرعي رئيس اتحاد الجودو تلقيه اتصالاً من رئيس الاتحاد الدولي للجودو ماريوس فايزر أبلغه خلاله بموافقة "دولي الجودو" بالإجماع على اسناد بطولة العالم المقبلة لدولة الامارات "الشريك الرئيسي" والمهم للاتحاد الدولي للجودو منذ 2009.

وأضاف: "سيكون هذا الحدث العالمي هو المحطة الرئيسية الأخيرة في جولة التأهل لأولمبياد باريس 2024، بمشاركة أفضل الرياضيين من جميع أنحاء العالم، ونحن على يقين بأننا سنرى أعلى مستوى من منافسات الجودو، وسط مشاركة قياسية من نخبة اللاعبين في العالم".

وتوجه سعادة الدرعي بالشكر والتقدير إلى القيادة الرشيدة على الدعم والاهتمام بقطاع الشباب والرياضة، وللجنة الأولمبية الوطنية، ومجلس أبوظبي الرياضي، والاتحاد الدولي للجودو، معرباً عن أمله في تنظيم استثنائي للبطولة لتأكيد المكانة العالمية المتميزة لدولة الإمارات في استضافة الفعاليات الكبرى.

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