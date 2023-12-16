6 ذهبيات و5 فضيات للإمارات في «آسيا للقوة البدنية»

المصدر: دبي - فائز بجبوج

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أضاف منتخب الإمارات للقوة البدنية إنجازاً جديداً بإحراز 11 ميدالية «6 ذهبيات و5 فضيات» في انطلاق منافسات بطولة آسيا للقوة البدنية في ماليزيا، وحصد لاعبو المنتخب الميداليات الذهبية عن طريق كل من فيصل الغيص «بطل آسيا والعالم» في وزن 83 كيلوغراماً، فيما فاز جون اندوسو بأربع ذهبيات في فئة الناشئين لوزن 105 كيلوغرامات، كما حطم الرقم القياسي الآسيوي عندما رفع مجموع 311.5 كيلوغراماً، والرقم السابق 311 كيلوغراماً، وأحرز محمد الحميدي ذهبية وزن 105 كيلوغرامات رجال، ونال اللاعب نفسه 3 ميداليات فضية، وأحرز ماجد آل رضا فضية وزن 83 كيلوغراماً للشباب، شما الحوسني فضية وزن 52 كيلوغراماً للشابات. وتخوض مريم عباس اليوم منافسات السيدات بوزن 52 كلغم ومنصور المرزوقي منافسات 74 كلغم.

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