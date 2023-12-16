تأجيل سباق «شراعية دبي 60 قدماً»

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

قرر نادي دبي الدولي للرياضات البحرية تأجيل موعد سباق دبي للسفن الشراعية المحلية 60 قدماً (الجولة الثانية من بطولة دبي 2023-2024) والذي كان مقرراً أن ينطلق غداً إلى موعد سيحدد لاحقاً.

وقال محمد سيف المري مدير إدارة الشؤون الرياضية في نادي دبي الدولي للرياضات البحرية إن القرار جاء من أجل ضمان أمن وسلامة المشاركين، بسبب الأحوال الجوية مؤكداً أن النادي سيحدد قريباً الموعد الجديد المقترح لتنظيم السباق المرتقب الذي يعد واحداً من ثلاثة سباقات لهذه الفئة.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز