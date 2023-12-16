كأس «أم الإمارات» للجوجيتسو ينطلق اليوم بمشاركة نخبة اللاعبات

المصدر: أبوظبي - البيان

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تنطلق اليوم منافسات بطولة كأس «أم الإمارات» للجوجيتسو في مبادلة أرينا بمدينة زايد الرياضية بمشاركة نخبة اللاعبات المصنفات من مختلف أندية وأكاديميات الدولة، ما يرفع سقف التوقعات بنزالات قوية وتنافسية عالية لحسم اللقب والصعود لمنصة التتويج، والفوز بجوائز يتجاوز مجموعها 400 ألف درهم، وتشهد النسخة الحالية إضافة فئة تحت 14 عاماً، في خطوة تبرز حرص اتحاد اللعبة على تأهيل الجيل الجديد من الأبطال والبطلات وتشجيعهن على مواصلة مسيرتهن الرياضية والسعي لتحقيق التميز والإنجازات.

وقال فهد الشامسي، الأمين العام لاتحاد الإمارات للجوجيتسو: توفر بطولة كأس أم الإمارات للجوجيتسو المنصة المثالية والفعالية الأبرز التي تتيح لبطلاتنا إظهار مهاراتهن واختبار قدراتهن، فضلاً عن تسليط الضوء على أبرز المواهب الرياضية النسائية ودعمهن للتطور والسعي للانضمام للمنتخب الوطني في قادم الأيام وتمثيل الدولة في المحافل الدولية.

وأضاف: تحظى البطولة بأهمية كبرى على مستوى الدولة، وخاصة أنها تحمل اسماً غالياً على قلوب كل أبناء وبنات الوطن، وأتمنى كل التوفيق لجميع المشاركات وأن تواصل البطولة مسيرتها الناجحة، ولقد بذلنا في اتحاد الإمارات للجوجيتسو جهوداً كبيرة لتطوير البطولة على المستويين الفني والتنظيمي، وذلك لدعم لاعباتنا ومنحهن مختلف الوسائل والإمكانات لمواصلة التألق في الاستحقاقات المقبلة.

ركائز

وتابع: يمثل دعم فئة الناشئين والبراعم واحدة من أهم ركائز استراتيجية الاتحاد الرامية إلى تعزيز انتشار اللعبة بين مختلف شرائح المجتمع وإعداد الجيل القادم من الأبطال والبطلات الذين سيواصلون رحلة الإنجازات في المستقبل، فتأتي إضافة فئة تحت 14 عاماً تأكيداً على حرص الاتحاد على تعزيز انتشار الرياضة بين الفئات السنية الأصغر باحتسابها مستقبل الجوجيتسو في الدولة.

وقالت ميرا الحوسني من نادي بني ياس والتي تشارك في وزن 52 كلغم لفئة تحت 18 عاماً: أتطلع إلى خوض النزالات أمام نخبة لاعبات الجوجيتسو في الدولة، وأعتزم تقديم أفضل أداء لي في هذه البطولة، لأنها تحمل اسماً غالياً على قلوب جميع الإماراتيين، وأتوجه بالشكر إلى اتحاد الإمارات للجوجيتسو على دعمه الكبير لابنة الإمارات عبر توفير مختلف مقومات التدريب والتقدم والنجاح.

ترقب

وقالت مارينا ريبيرو، مدربة نادي بني ياس: نترقب كأس أم الإمارات للجوجيتسو لأنها بطولة تمنحنا قاعدة مهمة لاكتشاف المواهب وبناء فريق متميز بوسعه المنافسة في أعلى المستويات والتأهل للمشاركة في المنتخب وتمثيل الدولة في مختلف المحافل. وتشارك 50 لاعبة من النادي في البطولة ونتوقع أن تشهد منافسة قوية، ولا سيما في ظل الخبرة التي راكمتها البطلات على مدار السنوات مع مشاركتهن في مختلف الاستحقاقات والبطولات المحلية والعالمية، وهذا يتطلب منا العمل بقوة على إعداد اللاعبات بدنياً وذهنياً ليكنّ على أهبة الاستعداد وحصد أكبر عدد من الميداليات وتقديم صورة مشرفة عن نادينا.

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