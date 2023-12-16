«الريشة الطائرة» تتحضر في الهند للبطولة العربية

المصدر: دبي - البيان

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غادرت بعثة المنتخب الوطني للريشة الطائرة، أمس، إلى الهند للانتظام في معسكر إعدادي خارجي يستمر حتى 25 الجاري استعداداً للمشاركة في البطولة العربية المقررة في مدينة الرياض من 29 يناير إلى 2 فبراير المقبلين.

وتضم البعثة 3 مدربين هم محمود طيفور مدرب المنتخب الوطني وسامر حمزة مدرب الرجال وسهاد عويس مدربة السيدات، و12 لاعباً ولاعبة في «أبيض الريشة الطائرة» هم محمد علي، عبد العزيز يحيى، محمد سالم، محمد خلفان، مايد سعيد المزروعي، شهاب المزروعي، مريم البلوشي، هند الهلالي، غدير الطاهري، فرح الحجي، مريم الحامد، وفطيم الظهوري.

ووجه الأمين العام لاتحاد الإمارات للريشة الطائرة، ناصر خميس الشكر إلى الهيئة العامة للرياضة على دعمها لخطط وبرامج الاتحاد ما يسهم في تطوير اللعبة ومستويات المنتخبات.

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