أحمد الفلاسي يطلع على خطة استضافة الإمارات مونديال البولو 2026

المصدر: دبي - فائز بجبوج

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هنأ معالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي، وزير التربية والتعليم، رئيس الهيئة العامة للرياضة، مجلس إدارة اتحاد الإمارات للبولو على الفوز بشرف تنظيم واستضافة كأس العالم للبولو في سنة 2026، مثنياً على جهود المجلس الذي يعمل بروح الفريق، ومعرباً عن ثقته بقدرة الاتحاد على تنظيم بطولة كأس عالم متميزة، بفضل جهود وخبرات الكوادر الوطنية الشابة التي يزخر بها.

واطلع معاليه على خطط وبرامج اتحاد الإمارات للبولو لتطوير اللعبة والارتقاء بها على الصعيدين المحلي والدولي، فضلاً عن خطة استضافة مونديال 2026.

جاء ذلك في لقاء معاليه، مجلس إدارة الاتحاد برئاسة محمد الحبتور، وبحضور سعيد بن دري، نائب الرئيس، ومحمد الحريز، الأمين العام، وسيف الزعابي، عضو مجلس الإدارة.

وأكد الفلاسي، أن اتحاد البولو من الاتحادات الحريصة على رعاية ودعم وتمكين الشباب لممارسة اللعبة وتهيئة أجواء محفزة وجاذبة لهم، وأن الهيئة العامة للرياضة حريصة على دعم ومساندة جميع الاتحادات الرياضية في استضافتها كبريات البطولات، وعلى الإسهام في إنجاحها لتجسيد الصورة الحضارية لدولة الإمارات.

وقدم محمد الحبتور شرحاً عما ما قام به المجلس في المرحلة الماضية وخططه وبرامجه ورؤيته المستقبلية مشيراً إلى أن الاتحاد في صدد إعداد ملف كامل يتضمن تصوراً شاملاً لكل جوانب الاستضافة لبطولة كأس العالم للبولو 2026 وبرنامج الإعداد حتى سنة 2026 والتي يسعى الاتحاد إلى أن تكون النسخة الأفضل وحتى تصبح دولة الإمارات قبلة لمحبي عشاق البولو في العالم.

وأوضح المجلس اللوائح التنظيمية داخل الاتحاد، والتي تسهم في تنظيم العمل والتواصل مع الأندية، وخاصة في ما يتعلق بالتصنيف المحلي والدولي، علاوة على تدشين الموقع الإلكتروني.

نجاح

واستعرض سعيد بن دري، تفصيلات ملف الإمارات الفائز باستضافة بطولة العالم، وكيفية تعظيم سبل النجاح والاستفادة من قوة الدفع التي حظي بها وفد الدولة في الأرجنتين في لقاءاته مع الاتحادات الوطنية ومجلس إدارة الاتحاد الدولي للبولو.

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