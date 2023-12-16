3 قمم في الجولة 6 لدوري الطائرة اليوم

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

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تشهد الجولة السادسة من الدوري العام للكرة الطائرة للرجال، 3 قمم في السادسة والنصف من مساء اليوم، ويلتقي بني ياس والوصل، والعين والجزيرة، وشباب الأهلي والنصر، إلى جانب مباراة رابعة تجمع حتا وعجمان.

ويتصدر شباب الأهلي، جدول الترتيب بخمسة انتصارات و14 نقطة، ويليه الوصل في المركز الثاني بأربعة انتصارات و10 نقاط، وبني ياس في المركز الثالث بثلاثة انتصارات و9 نقاط، والجزيرة في المركز الرابع بانتصارين و8 نقاط، وبفارق نقطتين عن عجمان والنصر، في المركزين الخامس والسادس، ويحتل العين المركز السابع بانتصار واحد و5 نقاط، وبفارق 3 نقاط عن حتا.

من ناحية أخرى، تقام مساء اليوم، مباريات الجولة الخامسة من الدوري العام للكرة الطائرة للسيدات، ويلتقي إيليت وأبوظبي ، والجامعة الأمريكية والشارقة الرياضي للمرأة في المنطقة الشرقية، وإيليت وأبوظبي سبايكرز، وإسبيريا والوصل، وأكاديمية إيبك والشارقة الرياضي للمرأة.

ويتشارك الوصل وأكاديمية فاطمة بنت مبارك، صدارة المجموعة الأولى للدوري، ويحتل إسبيريا المركز الأخير ويتصدر فريق الجامعة الأمريكية المجموعة الثانية ، ويليه نادي أبوظبي ثم الشارقة الرياضي للمرأة، ويحتل إيليت الأخير ،وواصل فريق الشارقة للمرأة،‏ صدارته المجموعة الثالثة، ويليه أكاديمة إيبك ثم أبوظبي سبايكرز وإيليت وأكدت فاطمة العليلي رئيسة قسم الألعاب الجماعية في نادي الشارقة الرياضي للمرأة، أن النتائج الإيجابية التي يحققها الفريق دليل على جهوزيته للمنافسة في اللقب.

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