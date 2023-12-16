كأس دبي لسباقات السكوتر الكهربائي تنطلق بنسختها الأولى اليوم

المصدر: دبي - عدنان الغربي

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تستضيف دبي اليوم النسخة الأولى من كأس دبي لسباقات السكوتر الكهربائي، التي تقام للمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط، بتنظيم الاتحاد الدولي لوسائل التنقل الصغيرة والرياضة ومجلس دبي الرياضي في حي دبي للتصميم الذي سيتحول إلى مضمار للسباق بين نخبة أبطال العالم في هذه الرياضة، ويشارك بالحدث 16 متسابقاً من 6 فرق من أبرز الأسماء في هذه الرياضة يتنافسون بنظام خروج المغلوب، الذي ستكون أحداثه مفتوحة مجاناً أمام الجماهير الذين سيستمتعون بإثارة منافسات الدور نصف النهائي والنهائي للسباق اليوم ويسبقه سباق بين المشاهير. ومن المتوقع أن يقدم المشاركون أقوى العروض للفوز بلقب البطولة عبر قيادة السكوتر الكهربائي الأسرع في العالم والذي تزيد سرعته على 140 كلم في الساعة.

وتستقطب البطولة مشاركين من الولايات المتحدة، بريطانيا، الهند، جنوب أفريقيا، إستونيا، اليابان، إسبانيا، جمهورية إيرلندا، سويسرا، وإيطاليا، وترتبط الفرق بأسماء نجوم معروفين أرادوا أن يلعبوا دوراً قيادياً ضمن هذه الحملة الهادفة إلى مستقبل أفضل لكوكب الأرض، وسيحصل الفائزون الثلاثة الأوائل على كؤوس مميزة تمّ تصنيعها في دبي من خلال مواد تمت إعادة تدويرها.

حلبة خاصة

وتم تجهيز حلبة خاصة للسباق على شوارع حي دبي للتصميم مرسومة بدقة لإضفاء الإثارة ومنح المشاهدين فرصة المتعة والتعرف عن كثب على هذا النوع الاستثنائي من الرياضة، يأتي استكمالاً لما قامت به دبي من عمل كبير طوال عام الاستدامة في الإمارات.

تشجيع

ويهدف السباق للتشجيع على استخدام وسائل التنقل الصغيرة داخل المدن لتخفيف الانبعاثات، وسط أعلى معايير السلامة والأداء، وقال أليكس فورز رئيس الاتحاد الدولي لوسائل التنقل الصغيرة والرياضة: لا أجد مكاناً أفضل من دبي من أجل إيفاد رسالة إلى المجتمع العالمي حول أهمية التوعية تجاه المخاطر البيئية التي نواجهها، وكل متسابق أو متسابقة هم سفراء لنشر هذه الرسالة السامية، ونحن على ثقة أنه بالتعاون مع دبي سنصل إلى الأهداف المشتركة، آملين أن يكون الشرق الأوسط محوراً لتظهير الصورة المفيدة عن وسائل التنقل الصغيرة وأهميتها.

ورشة

من جهة أخرى، نظم مجلس دبي الرياضي في مقره ورشة عمل تحت شعار «وسائل التنقل الصغيرة.. سلامة واستدامة» لاستعراض مستقبل السكوتر الكهربائي كوسيلة تنقل صغيرة داخل المدن وكذلك كرياضة تحقق انتشاراً ونمواً واسعاً في العالم باعتبارها وسيلة نقل مستدامة.

وتحدث في الورشة ناصر أمان آل رحمة مساعد الأمين العام لمجلس دبي الرياضي، وأليكس فورز، وخليل بشير نائب رئيس الاتحاد الدولي لوسائل التنقل الصغيرة والرياضة، ولوكاس دي جراس سفير الأمم المتحدة للاستدامة والسائق السابق لسيارات الفورمولا 1 والبطل السابق لسيارات الفورمولا E، بحضور ضباط ومنتسبين من شرطة دبي ومن هيئة الطرق والمواصلات بدبي.

وتم خلال ورشة العمل استعراض جهود الاتحاد الدولي لنشر هذه الرياضة وتطوير معايير السلامة والحفاظ على البيئة، واستعراض الجهود لتحقيق النمو في مختلف دول العالم وتنظيم بطولات مشابهة للبطولة في دبي، إلى جانب الحملات التوعوية للسائقين وإرشادات السلامة ووضع التشريعات التي تحقق الانتشار المستهدف والسلامة لجميع ممارسيها.

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