تفوق اليونان في ختام «عالمي السباحة الفنية» في دبي

المصدر: دبي - البيان

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اختتمت منافسات الدوري العالمي للسباحة الفنية الذي أقيم في «مجمع حمدان الرياضي» بدبي، وبالتعاون مع مجلس دبي الرياضي وبتنظيم أكاديمية «دبل دي» للسباحة، وبمشاركة 160 سباحة من 14 دولة من أنحاء العالم، وشهدت المنافسات تفوقاً بارزاً لمنتخب اليونان في منافسات الكبار للفئة العمرية المفتوحة، وتألقاً لمنتخب بيلاروسيا في منافسات الناشئات في اليوم الأخير.

نتائج

وشهدت منافسات اليوم الثاني، حصول منتخب اليونان على المركز الأول في الفئة الحرة للكبار، برصيد 324 نقطة، ويليه منتخب بيلاروسيا برصيد 231 نقطة، وضم المنتخبان قائمة من نخبة السباحات بدبي في إطار التحضيرات للاستحقاقات الدولية المقبلة، كما حصد المنتخب اليوناني المركز الأول في منافسات الزوجي الحر، برصيد 241 نقطة، ويليه منتخب بيلاروسيا برصيد 162 نقطة. وحقق منتخب بيلاروسيا المركز الأول في فئة الحرة للناشئات، وبرصيد 210 نقاط، ويليه أكاديمية سينكواتيكس الإماراتية بالمركز الثاني وبرصيد 121 نقطة، ثم فريق أكاديمية جاتشيهيد الإماراتية برصيد 118 نقطة.

وكسب منتخب بيلاروسيا المركز الأول في منافسات الزوجي للناشئات، برصيد 165 نقطة، ويليه نادي كازان الروسي برصيد 158 نقطة، ومنتخب كازاخستان برصيد 154 نقطة.

تتويج

وقام ناصر أمان آل رحمة مساعد الأمين العام بمجلس دبي الرياضي نائب رئيس مجمّع حمدان الرياضي، بتتويج الفرق الحاصلة على المراكز الأولى، والتي تضم نخبة من النجمات العالميات اللواتي سيوجدن في بطولتي العالم للألعاب المائية ودورة الألعاب الأولمبية في العام المقبل، وذلك بحضور عبدالله شهداد مدير «مجمع حمدان الرياضي»، وضيفتي البطولة البطلة الأولمبية الروسية مارينا غوليدكينا الحائزة الميدالية الذهبية في أولمبياد طوكيو، ومواطنتها انستازيا آرخيبوفسكايا بطلة العالم 5 مرات، وداريا كالكينا مديرة أكاديمية دبل دي للسباحة.

تسهيلات

وقال ناصر أمان آل رحمة: يحرص مجلس دبي الرياضي على تقديم الدعم والتسهيلات لجميع البطولات، وخصوصاً الرياضات الأولمبية ومن بينها السباحة والجمباز ونجح المجلس بالتعاون مع مختلف المنظمين والأكاديميات في زيادة أعداد الممارسين لهذه الرياضات وتنظيم بطولات دولية تحقق انتشاراً وتستقطب الكثيرين، كما يوفر مجمع حمدان الرياضي الفرصة للتدريبات عالية المستوى واستضافة البطولات والمعسكرات التدريبية للفرق والمنتخبات في مختلف الرياضات.

وأضاف: سعادتنا كبيرة بحجم المشاركة والمستويات التي قدمتها الفرق ، ومن بينها منتخبان عالميان لهما حضورهما المتميز في بطولات العالم والدورات الأولمبية وهما اليونان وبيلاروسيا، ومشاركتهما في البطولة بجانب بطلة العالم وبطلة أولمبياد طوكيو في السباحة الفنية، قدمت الكثير من الفائدة للمشاركات.

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