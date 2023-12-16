25 ألف مشارك في انطلاقة ماراثون أدنوك أبوظبي اليوم

المصدر: أبوظبي - البيان

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تنطلق اليوم النسخة الخامسة من ماراثون «أدنوك أبوظبي»، الذي ينظمه كل من مجلس أبوظبي الرياضي و«أدنوك»، وبمشاركة قياسية تجاوزت 25 ألف عداء وعداءة من 168 دولة تضم نخبة من أبرز العدائين والمصنفين الأوائل عالمياً، ويتم منح المشاركين فرصة الاختيار بين فئات عدة، بما في ذلك الماراثون (42.195 كلم) وماراثون التتابع ومسافات 10 و5 و2.5 كلم.

وأكدت اللجنة المنظمة للماراثون خلال مؤتمر صحافي، في قرية الماراثون أن قائمة العدائين العالميين المشاركين تضم الأوغندي أندرو كويموي، حامل لقب ماراثون ميلانو 2023، والكيني إلهام تانوي أوزبيلين، وإيميلي كيبتشومبا ، وأن مجموع جوائز الحدث تصل إلى 303 آلاف دولار.

وقال سهيل العريفي المدير التنفيذي لقطاع الفعاليات في مجلس أبوظبي الرياضي: يعكس مشاركة أكثر من 25 ألف عداء وعداءة مدى النمو الذي يحرزه الماراثون كل عام.

وقالت الكينية بريجيد كوسجي، الفائزة مرتين في ماراثوني شيكاغو ولندن: هذه زيارتي الأولى إلى أبوظبي، وجدتها مدينة جميلة ومناسبة لخوض السباقات، وأتطلع إلى اختبار قدراتي فيها، وأطمح إلى الميدالية الذهبية، وقالت إيميلي كيبتشومبا، عداءة المسافات الطويلة الكينية: أحب خوض السباقات والجري في أبوظبي.

وقال الكيني بول كيبنجيتش تانوي، الحائز على فضية أولمبياد ريو دي جانيرو عام 2016، برسالة إلى المشاركين في السباق، : ماراثون «أدنوك » أحد سباقاتي المفضلة، وأشار الأوغندي أندرو كويموي، الفائز بماراثون ميلانو 2023 : سعيد بالعودة إلى أبوظبي والمشاركة مجدداً في الماراثون المميز.

وأبدى المغربي محسن عطالله، الفائز في ماراثون الدوحة حماسه الشديد للمشاركة في الماراثون.

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