إسماعيل القرقاوي يتابع ترتيبات تنظيم «دولية دبي للسلة»

المصدر: دبي - ياسر قاسم

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أكد اللواء «م» إسماعيل القرقاوي رئيس الاتحادين الإماراتي والعربي لكرة السلة، ضرورة بذل أقصى الجهود وتسخير الإمكانيات المتوفرة لتنظيم نسخة أكثر تميزاً لبطولة دبي الدولية لكرة السلة 33، والتي تقام تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي، وتُجرى منافساتها بصالة راشد بن حمدان بنادي النصر من 19 إلى 28 يناير المقبل، ويتابع القرقاوي ترتيبات تنظيم البطولة، وترأس اجتماعاً بمقر اتحاد السلة للجنة المنظمة الأولى للبطولة، وناقش الاجتماع آخر المستجدات الخاصة بتنظيم البطولة، حيث تم استعراض أسماء الفرق التي أكدت مشاركتها في البطولة والتي تشير إلى منافسة قوية بين الفرق والمتوقعة أن تشهد أكثر قوة وشراسة في المنافسة على اللقب من البطولة السابقة، وتم اعتماد اسم فندق البطولة والذي سيستضيف الوفود مع التأكيد على جودة الخدمات وتوفير كل سبل ومستلزمات الإقامة المميزة والمريحة لكل الفرق. وتم استعراض أمور المواصلات الخاصة بتنقل الفرق من المطار إلى مقر إقامة الفرق والتنقلات اليومية إلى ملاعب التدريب والمباريات بصالة البطولة.

واستمع القرقاوي إلى تفاصيل بيع تذاكر المباريات والتي ستكون متاحة إلكترونياً.

وناقش الاجتماع عدداً من الأمور التنظيمية للخروج بنسخة متميزة للبطولة الأقوى والأكثر جماهيرية ويترقبها عشاق السلة.

حضر الاجتماع سالم المطوع الأمين العام لاتحاد كرة السلة، ومحمد عبدالله الحاج عضو مجلس إدارة الاتحاد والمدير المالي، ومحمد أحمد الحمادي مدير الاتحاد، والدكتور منير بن حبيب المدير الفني للاتحاد، وعوض سامي رئيس شركة سما لتنظيم الفعاليات الرياضية، وعيسى درويش رئيس شركة بريزما لإدارة العلاقات العامة، وأحمد درويش نائب رئيس شركة بريزما لإدارة العلاقات العامة.

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