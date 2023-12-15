الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس يطمح لصناعة بطل أولمبي بالتايكواندو في 2024

المصدر: الشارقة - البيان

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بحث مجلس إدارة نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس، خلال اجتماعه، برئاسة أحمد عبد الرحمن العويس، مشروع تطوير رياضة التايكواندو، ضمن خططه الفنية للعام 2024، وخطته الاستراتيجية، ووفقاً لرؤية مجلس الشارقة الرياضي، وبما يسهم في صناعة البطل الأولمبي في 2024، وفقاً لأفضل المواصفات الفنية العالمية.

وثمن العويس، خلال الاجتماع جهود أسرة النادي المتعلقة بالترشح لجائزة سمو الشيخة جواهر القاسمي للتميز الرياضي، ما أسهم بالفوز بأربع جوائز تاريخية، لافتاً إلى أن مشروع تطوير التايكواندو في النادي يتضمن عدداً من المحاور الرئيسة، تركز على استكشاف المزيد من المواهب المواطنة، ومواصلة تطوير النخبة الحالية من اللاعبين، وتوفير معسكرات تدريبية داخلية وخارجية، فضلاً عن المشاركة في أقوى البطولات لمنح اللاعبين فرص الاحتكاك، والوقوف على المستوى الفني للاعبين.

وقال العويس: «نطمح لتحقيق المزيد من الإنجازات في التايكواندو لرفد منتخبات الإمارات باللاعبين المواطنين الموهوبين، وبما يسهم في صناعة البطل الأولمبي، وفقاً لأفضل المواصفات الفنية العالمية، ونسعى للاستعانة بالخبرات الفنية المميزة لدعم تنفيذ البرنامج».

وتم خلال الاجتماع اعتماد خطة تنظيم مهرجان رياضات الدفاع عن النفس المقرر في منتصف يناير المقبل، وتوجيه فريق عمل الاستدامة بتحديث الخطط، واستكمال جهود دعم الدولة وإمارة الشارقة في تحقيق الاستدامة الرياضية بشكل دائم وتضمينها، ضمن خطط جميع الإدارات للعام المقبل.

حضر الاجتماع أحمد الجروان نائب رئيس مجلس الإدارة والأعضاء خالد الناخي، وعلي عبيد، ومحمد بورحيمة، وعبيد العسم، ومدير مكتب الرئيس محمود لطفي شعبان.

خطة

وفي سياق متصل تم اعتماد خطة تنظيم مهرجان رياضات الدفاع عن النفس، والمقرر له منتصف شهر يناير المقبل، ووجه المجتمعون فريق عمل الاستدامة بتحديث الخطط، واستكمال جهود دعم الدولة وإمارة الشارقة في تحقيق الاستدامة الرياضية بشكل دائم، وتضمينها ضمن خطط جميع الإدارات للعام المقبل.

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