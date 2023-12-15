منتخبنا يستعد في مقدونيا لـ «آسيوية اليد»

المصدر: دبي – فائز بجبوج

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ينتظم منتخبنا الوطني لكرة اليد بمعسكر في مقدونيا من 27 الجاري وحتى 8 يناير المقبل في محطة إعداده الأخيرة للمشاركة في البطولة الآسيوية 21 لكرة اليد، والتي تستضيفها البحرين خلال الفترة من 11 - 25 يناير، والمؤهلة إلى كأس العالم 2025.

وكانت قرعة البطولة أسفرت عن وقوع منتخبنا في المجموعة الرابعة إلى جانب هونج كونج وكازاخستان والبحرين، وجاءت منتخبات قطر والكويت وعُمان والصين تايبيه في المجموعة الأولى، فيما ضمت المجموعة الثانية منتخبات إيران وكوريا والصين ونيوزيلندا، والثالثة منتخبات السعودية والعراق واليابان والهند.

ويلتقي منتخبنا مع هونج كونج في افتتاح مباريات المجموعة الرابعة يوم 11 يناير المقبل، ويلتقي مع كازاخستان والبحرين يومي 13 و15 يناير.

ويواصل منتخبنا إعداده للاستحقاق الآسيوي بتدريبات مكثفة حالياً في نادي النصر وحتى موعد السفر إلى المعسكر الخارجي، مع محاولات إقامة مباريات ودية مع منتخبات خليجية وعربية قبل السفر، ويقود التدريبات المدرب الفرنسي دانييلو برستوفاك ومساعداه الوطنيان خالد أحمد وطارق إبراهيم والإداري خميس السويدي وبمتابعة من فيصل الطواش عضو مجلس الإدارة رئيس لجنتي المنتخبات والمدربين، وتضم قائمة اللاعبين 18 لاعباً معظمهم من العناصر الشابة.

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