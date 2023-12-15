تتويج الفائزين بمسابقة أفضل بحث علمي في مجال الاستدامة.. الحمرية يوزع مكرمة حاكم الشارقة على أصحاب الإنجازات

المصدر: الحمرية – البيان

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نظم نادي الحمرية الرياضي أمس، حفلاً على شرف أصحاب الإنجازات الرياضية الذين شملتهم مكرمة صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، برسم الموسم الرياضي 2023/2022، وذلك بحضور حميد حسن الشامسي رئيس مجلس إدارة النادي وأعضاء المجلس، إلى جانب عدد من الشخصيات الرياضية والوجوه الإعلامية والفنية بإمارة الشارقة.

وقدم حميد الشامسي الشكر إلى مقام صاحب السمو حاكم الشارقة على المكرمة السخية ودعم سموه المستمر للرياضة والرياضيين في إمارة الشارقة، وأشاد الشامسي بالإنجازات التي حققتها فرق النادي في الموسم الماضي، مؤكداً ضرورة الحفاظ على المكتسبات التي تحققت في الموسم الجاري والعمل على تلافي الصعوبات وتجاوز السلبيات وشمل التكريم فرق كرة السلة والسباحة وألعاب القوى والدراجات الهوائية والقوس والسهم، ثم الشراع والتجديف.

وشكر المُكرمون صاحب السمو حاكم الشارقة على دعمه السخي والمتواصل، وأجمعوا على أن المكرمة تشريف وتكليف في الوقت ذاته، ويلزمهم مواصلة تحقيق المزيد من النجاحات لرفعة الوطن والإمارة ونادي الحمرية واعتلاء منصات التتويج.

وتم على هامش الحفل، تتويج الفائزين بمسابقة أفضل بحث علمي في مجال الاستدامة.

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