اتحاد البولو يعرض للهيئة العامة للرياضة خططه لتطوير اللعبة واستضافة مونديال 2026

المصدر: وام

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اطلع معالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي، وزير التربية والتعليم، رئيس الهيئة العامة للرياضة، على خطط وبرامج اتحاد الإمارات للبولو لتطوير اللعبة والارتقاء بها على الصعيدين المحلي والدولي، فضلا عن خطة استضافة مونديال 2026.

جاء ذلك خلال لقاء معاليه، مجلس إدارة الاتحاد برئاسة محمد الحبتور، بحضور سعيد بن دري، نائب الرئيس، ومحمد الحريز، الأمين العام، وسيف الزعابي، عضو مجلس الإدارة.

وهنأ معاليه مجلس إدارة الاتحاد على الفوز بشرف تنظيم واستضافة كأس العالم للبولو عام 2026، مثنياً على جهود المجلس الذي يعمل بروح الفريق، معربا عن ثقته في قدرة الاتحاد على تنظيم بطولة كأس عالم مميزة، بفضل جهود وخبرات الكوادر الوطنية الشابة التي يزخر بها.

وأكد الفلاسي، أن اتحاد البولو من الاتحادات الحريصة على رعاية ودعم وتمكين الشباب لممارسة اللعبة وتهيئة اجواء محفزة وجاذبة لهم، وأن الهيئة العامة للرياضة حريصة على دعم ومساندة جميع الاتحادات الرياضية خلال استضافتها كبريات البطولات، وعلى الإسهام في إنجاحها لتجسيد الصورة الحضارية لدولة الإمارات.

وقدم المجلس شرحاً حول ما تم وضعه من لوائح تنظيمية داخل الاتحاد، تسهم في تنظيم العمل والتواصل مع الأندية، وخاصة فيما يتعلق بالتصنيف المحلي والدولي، علاوة على تدشين الموقع الإلكتروني.

وعرض محمد الحبتور جهود المجلس خلال المرحلة الماضية وخططه وبرامجه ورؤيته المستقبلية، منوها إلى أن الاتحاد بصدد إعداد ملف كامل يتضمن تصورا شاملا حول جوانب استضافة كأس العالم للبولو 2026، وبرامج الإعداد من الآن وحتى موعد البطولة.

من جانبه استعرض سعيد بن دري، تفاصيل ملف الإمارات الفائز باستضافة بطولة العالم، وكيفية تعظيم سبل النجاح والاستفادة من قوة الدفع التي حظي بها وفد الدولة في الأرجنتين خلال لقاءاته مع الاتحادات الوطنية ومجلس إدارة الاتحاد الدولي للبولو.

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