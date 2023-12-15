الإمارات وغنتوت يلتقيان غداً في أقوى مباريات بطولة سلطان بن زايد للبولو

المصدر: وام

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تتواصل غداً السبت مرحلة الدور التمهيدي في بطولة كأس سلطان بن زايد السنوية للبولو، بمباراتين ضمن المجموعة الثانية.وتقام البطولة تحت رعاية سمو الشيخ فلاح بن زايد آل نهيان، رئيس نادي غنتوت لسباق الخيل والبولو، وبدعم من مجلس أبوظبي الرياضي.

وتشهد المجموعة الثانية مواجهة قوية بين فريقي "الإمارات بولو"، بقيادة سمو الشيخة ميثاء بنت محمد بن راشد آل مكتوم، وعلي المري، و"غنتوت بولو"، بقيادة يوسف بن دسمال، وناصر الشامسي.

وتشهد المباراة الأخرى في المجموعة ذاتها مواجهة مثيرة بين فريقي "بن دري بولو"، بقيادة راشد بن دري، ومحمد بن دري، و"لامارا بولو"، بقيادة ريان العجاجي، وسلمان بن هيف، في سباق البحث عن صدارة المجموعة.

من جانب آخر أعلنت اللجنة المنظمة إقامة مباراتي الدور نصف النهائي للبطولة الأربعاء المقبل، تمهيداً لختام البطولة يوم السبت 23 ديسمبر الجاري.

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