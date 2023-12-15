الأوزباكية مامادوجونوفا تحصد الذهب في مونديال الرماية البارالمبية

المصدر: العين - البيان

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برعاية كريمة من سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان للأعمال الخيرية والإنسانية، رئيس مجلس أبوظبي الرياضي، تتواصل منافسات بطولة كأس العالم للرماية البارالمبية 2023 بمدينة العين بتنظيم مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم في نادي العين الفروسية وللرماية والغولف وتستمر حتى 17 ديسمبر الجاري بمشاركة 213 لاعباً ولاعبة من 20 دولة، وذلك بالتعاون والتنسيق مع الاتحاد الدولي للرماية البارالمبية واللجنة البارالمبية الدولية.

وضمن منافسات مسابقة المسدس 50 متراً سكتون مختلط لذوي الإعاقة الجسدية الفئة SH1، نالت البطلة الأوزباكية مامادوجونوفا شاكنوزا الميدالية الذهبية بـ 225.7 نقطة، وقام عبدالله إسماعيل الكمالي المدير التنفيذي لقطاع أصحاب الهمم بمؤسسة زايد العليا رئيس اللجنة العليا المنظمة لمنافسات البطولة، وجيسلين بيريز مراقب البطولة بتتويج الفائزين بالميداليات.

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