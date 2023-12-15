افتتاح بطولة آسيا للشطرنج للشباب والناشئين والأشبال بالعين

المصدر: العين - وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

افتتح الشيخ سلطان بن خليفة بن شخبوط آل نهيان، رئيس الاتحاد الآسيوي للشطرنج، رئيس نادي العين للشطرنج والألعاب الذهنية، مساء أول من أمس، منافسات بطولة آسيا للشباب والناشئين والأشبال للشطرنج التي تقام تحت رعاية سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان للأعمال الخيرية والإنسانيّة، رئيس مجلس أبوظبي الرياضي، وينظمها اتحاد الإمارات للشطرنج، بالتعاون مع الاتحاد الآسيوي بمشاركة 1200 لاعب ولاعبة من 46 دولة آسيوية.

ورحب الشيخ سلطان بن خليفة بن شخبوط آل نهيان، برؤساء الوفود وبكافة الدول على أرض إمارات الخير، وقال: «بالنيابة عن الاتحاد الآسيوي للشطرنج وشركة العين للشطرنج والألعاب الذهنية، أود أن أرحب ترحيباً حاراً بالاتحادات الـ 46 المشاركة في البطولة»، معرباً في كلمته في حفل افتتاح البطولة باسم مجتمع الشطرنج، عن خالص الامتنان للقيادة الرشيدة، على دعمها والتزامها برعاية هذه اللعبة الذهنية، ومعلناً انطلاق البطولة نحو في رحلة من المهارة العقلية والاستراتيجية الذهنية، لتكون لوحة فنية للإبداع بواسطة رقع الشطرنج.

ودعا الشيخ سلطان بن خليفة بن شخبوط اللاعبين المشاركين إلى استثمار هذا التجمع بتكوين صداقات فيما بينهم، وتبادل الأفكار، وصنع الذكريات التي ستبقى بعد البطولة، موجهاً الشكر إلى اللجنة المنظمة والإعلاميين والمتطوعين الذين يعملون خلف الكواليس، متمنياً للجميع بطولة ناجحة.

وتوجه بجزيل الشكر والتقدير إلى سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس أبوظبي الرياضي، لرعاية سموه للبطولة، وأشاد بالدعم الكبير الذي يلقاه قطاع الرياضة من القيادة الرشيدة، والذي أثمر عن الكثير من المنجزات على مستوى التطور والتقدم الرياضي، وأسهم بشكل كبير في استضافة أبرز الفعاليات الرياضية العالمية التي رسخت مكانة أبوظبي في مقدمة الوجهات الرياضية الدولية، وحققت المزيد من التجارب الناجحة لرياضة الإمارات.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز