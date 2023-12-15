«دراجات الإمارات» تغادر إلى السعودية للمشاركة في «عربية الطريق»

المصدر: دبي - البيان

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تغادر اليوم بعثة منتخب الإمارات الوطني للدراجات، إلى العاصمة السعودية الرياض، للمشاركة في منافسات البطولة العربية للطريق، التي تقام خلال الفترة من 16 إلى 23 ديسمبر الجاري، بمشاركة 300 دراج يمثلون 12 دولة، وتضم بعثة المنتخب الوطني 23 دراجاً في جميع المنتخبات.

وأكد منصور أبو عصيبة رئيس مجلس إدارة اتحاد الدراجات، جاهزية المنتخبات الوطنية للمشاركة في البطولة، والمنافسة من أجل الحصول على الميداليات، استمراراً للنتائج الإيجابية التي تحققت خلال الفترة الماضية.

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