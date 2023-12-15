«حشمه» تتصدر اللقايا البكار بميدان المرموم

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

سجلت هجن أبناء القبائل حضوراً قوياً صباح أمس، وذلك من خلال مشاركتها في تحديات سن اللقايا والتي أقيمت ضمن سباقات المرموم، وذلك على مدار خمسة وعشرين شوطاً لمسافة خمسة كيلومترات. ودونت «حشمه» بشعار عبدالله حميد حارب المهيري الانتصار الأول وذلك من خلال حصولها على صدارة اللقايا البكار المحليات بزمن وقدره 7:40:4 دقائق.

فيما نجحت «فن» المملوكة لراشد عبدالله بن حميدان الفلاسي في وضع البصمة على الشوط الثاني للقايا البكار المهجنات وذلك عندما تمكنت من حصد المركز الأول في توقيت بلغ 7:36:5 دقائق.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز