«ملامح» يتألق في لقايا هجن الذيد 

المصدر: الذيد - البيان

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تواصلت صباح أمس على أرضية ميدان الذيد لسباقات الهجن، منافسات جديدة ومثيرة لسن اللقايا، ضمن سباق شارة ديوان رئيس الدولة لسباق الهجن، وتضمنت المنافسات التي أقيمت بمتابعة وتنظيم نادي الشارقة لسباقات الهجن، إقامة 18 شوطاً لسن اللقايا لهجن الشيوخ وأبناء القبائل، وامتد السباق لمسافة 5 كيلو مترات، بحضور جمهور غفير من ملاك ومحبي الهجن.

وجاءت المراكز الأولى في السباق كما يلي: الشـــــــوط الأول «ملامح» لـ محمد عوض عمير الكتبي، الشـــــــوط الثاني «شواهين» لـ سيف سالم سيف النيادي، الشـــــــوط الثالث «ملهم» لـ علي حميد علي بن لاحج، الشوط الرابع «دالوب» لـ راشد سالم عبيد بالعامري.

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