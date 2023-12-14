منصور بن محمد يعتمد الخطة الاستراتيجية للرياضة في دبي للفترة 2024-2033 المتوافقة مع أهداف الاستدامة لحكومة دبي

المصدر: وام

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ترأّس سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي، اجتماع المجلس حيث اعتمد سموه الخطة الاستراتيجية المحدّثة ولعمل القطاع للفترة 2024-2033، بحضور: معالي مطر الطاير، نائب رئيس مجلس دبي الرياضي، ومعالي الفريق عبد الله خليفة المري القائد العام لشرطة دبي، ومعالي مريم الحمادي.

وقال سموه: "انسجاماً مع رؤية القيادة الرشيدة، اعتمدنا اليوم الخطة الاستراتيجية المحدّثة لمجلس دبي الرياضي ولعمل القطاع للفترة 2024-2033 لتتوافق مع الهدف الذي حددته دبي بخفض الانبعاثات الكربونية بنسبة 50% بحلول 2030، وخطة دبي الحضرية 2040 والتوجهات الحكومية لإمارة دبي، من حيث الأهداف الاستراتيجية وتطبيق الاستدامة في جميع نواحي العمل".

وأضاف سموه: "الاستراتيجية المحدثة تركز أيضا على مساهمة الرياضة في صحة وسعادة وحيوية أفراد المجتمع وتحسين جودة الحياة، وتعزيز إسهام القطاع الرياضي في الناتج المحلي السنوي لإمارة دبي، حيث وجهنا برفع مساهمة القطاع الخاص في تنظيم الفعاليات الرياضية خلال الفترة المقبلة لتصل إلى 90% من الفعاليات السنوية التي تصل إلى أكثر من 450 فعالية سنوياً ".

حضر الاجتماع الذي عُقد في مقر المجلس الأعضاء: سامي القمزي، وجمال المري، وموزة المري، وسعيد حارب، أمين عام المجلس، وناصر أمان آل رحمة، مساعد الأمين العام للمجلس.

موازنة 2024

تم خلال الاجتماع الاطلاع على الموازنة المالية المعتمدة للقطاع الرياضي بدبي لعام 2024، وتشمل موازنات الأندية الحكومية وموازنات المبادرات والمشاريع التطويرية وتنظيم الفعاليات الرياضية السنوية المحلية والدولية، حيث ينظم المجلس فعاليات سنوية كما يقوم بدعم فعاليات أخرى ويتعاون مع القطاع الخاص في تنظيم فعاليات محلية ودولية مختلفة.

دبي تستعد لاستضافة بطولات عالمية

كما اطلع مجلس الإدارة على سير العمل والاستعدادات لاستضافة الفعاليات الرياضية الدولية خلال الفترة المقبلة، وفي مقدمتها بطولة كأس دبي الدولية للسكوتر الكهربائية الأولى من نوعها في الشرق الأوسط التي تقام فعالياتها في حي دبي للتصميم يوم 16 ديسمبر الجاري بمشاركة 16 من نخبة المتسابقين في العالم، وماراثون دبي الذي سيتم تنظيمه في منطقة أم سقيم يوم 7 يناير 2024، وحفل جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للإبداع الرياضي يوم 10 يناير 2024، ومؤتمر دبي الرياضي الدولي وحفل جوائز دبي جلوب سوكر يوم 19 يناير ، وكأس العالم لكرة القدم الشاطئية – فيفا التي ستقام في دبي للمرة الثانية وذلك في حي دبي للتصميم خلال الفترة 15-25 فبراير المقبل، وغيرها، وقد أكد سمو رئيس المجلس على الارتقاء المستمر بمستوى التنظيم بما يتناسب مع التطوير المستمر لجميع نواحي الحياة وتعزيز مكانة دبي على خارطة الرياضة العالمية واعتبارها مركزا دولياً مهماً في استضافة وتنظيم الفعاليات الرياضية المختلفة.

الاستدامة تتصدر التوجهات المستقبلية

تتضمن الاستراتيجية المحدّثة للمجلس عدداً من التوجهات المستقبلية وهي: مستقبل رياضي متجدد: من خلال تحليل الواقع وابتكار الحلول لصناعة مستقبل الرياضة بما فيها (الرياضات الرقمية - الميتافيرس - الذكاء الاصطناعي)، واقتصاد مستدام ووجهة رياضية عالمية: من خلال زيادة مساهمة الرياضة في الناتج المحلي السنوي لإمارة دبي وترسيخ مكانة دبي كوجهة رياضية عالمية من خلال التكامل والشراكة مع القطاع الخاص، ودبي نبض الرياضة: وذلك عبر تمكين الجميع من المشاركة في الأنشطة الرياضية في أي مكان وعلى مدار العام من أجل تعزيز جودة الحياة وسعادة أفراد المجتمع بما فيهم كبار السن، النساء، وأصحاب الهمم.

كما تشمل التوجهات المستقبلية التي تضمنتها الخطة تحقيق التميز والإنجازات الرياضية: من خلال توفير البيئة المثالية لجذب واستقطاب الموهوبين وتحقيق التميز الرياضي ودعم الأندية لتحقيق الإنجازات في جميع الميادين، كذلك اعتماد نظام عمل مؤسسي وحوكمة فاعلة: من خلال التطوير المستمر لنظام عمل مؤسسي متكامل وحوكمة فاعلة للقطاع الرياضي.

وتشمل الخطة محاور المبادرات ذات الأولوية، وهي: الرياضة المدرسية، والرياضة النسائية، وكبار السن وأصحاب الهمم والمجتمع، وحوكمة وتنظيم القطاع الرياضي، والاقتصاد، والأندية الرياضية، والفعاليات الرياضية، والمرافق الرياضية، والمؤسسات الخاصة.

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