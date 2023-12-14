" دبي لأصحاب الهمم" يشيد بإنجاز العصيمي الآسيوي

المصدر: البيان

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هنأ مجلس إدارة نادي دبي لأصحاب الهمم ماجد العصيمي رئيس اللجنة البارالمبية الآسيوية المدير التنفيذي للنادي باحتفاظه برئاسة اللجنة البارالمبية الآسيوية للدورة الثالثة على التوالي كأول عربي يحقق هذا الإنجاز غير المسبوق خلال الانتخابات التي اقيمت بمدينة الرياض عاصمة المملكة العربية السعودية.

جاء ذلك في استهلالية الاجتماع الدوري للمجلس برئاسة ثاني جمعة بالرقاد الذي أشاد بانجاز العصيمي الآسيوي الذي يعتبر مكسبا جديدا لرياضة الإمارات بعد حصوله على ثقة القارة الآسيوية لثالث دورة.

وأكد المجلس أن ثقة أكبر قارات العالم في ابن الإمارات تعزز مكانة الدولة المرموقة في خارطة " أصحاب الهمم " متطلعا مواصلة مسيرة العطاء وصولا إلى الغاية المبتغاة.

وثمن المجلس اشادة الاتحاد الدولي للريشة الطائرة بتنظيم النادي لبطولات فزاع الدولية لأصحاب الهمم مما يضاعف من مسؤولية اللجنة المنظمة لتعزيز هذه المكتسبات.

واطمأن المجلس على الاستعدادات الخاصة باستضافة النادي لبطولات فزاع الدولية لعام 2024 والتي ستنطلق بألعاب القوى خلال الفترة من 7_ 14 فبراير المقبل من أجل أن تحقق البطولات المختلفة جميع الأهداف التي تقام من أجلها.

اطلع المجلس على الخطط التشغيلية لإدارات النادي المختلفة مشيدا بجهود الإدارات في سير العمل وفق النهج المرسوم.

ووجه المجلس بتكريم معنوي لفريق عمل النادي الذي نظم احتفالية عيد الاتحاد ال 52 مثمنا الجهود التي بذلت في هذا الإطار.

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