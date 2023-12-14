تصرفات غير رياضية.. إيقاف نجم كرة السلة (NBA) لأجل غير مسمى

المصدر: البيان

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أعلنت رابطة دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين (NBA) إيقاف درايموند جرين لاعب جولدن ستيت ووريرز لأجل غير مسمى.

وجاء ذلك بسبب اعتدائه على البوسني يوسف نوركيتش لاعب فينيكس صنز الثلاثاء الماضي.

وكان اعتداء جرين على نوركيتش تسبب في طرده من مباراة فينيكس صنز للمرة الثالثة هذا الموسم.

وأكدت رابطة (NBA) التي سبق وأوقفت جرين 5 مباريات بسبب واقعة طرد سابقة هذا الموسم، أن قرار إيقافه لأجل غير مسمى اتخذته واضعة في عين الاعتبار التاريخ المتكرر للتصرفات غير الرياضية لهذا اللاعب.

وسيشكل غياب جرين أزمة لووريرز الذي يعاني من أزمة بالفعل بسجل 4 انتصارات و11 هزيمة في آخر 15 مباراة له، وسجل إجمالي حتى الآن بواقع 10 انتصارات و13 هزيمة.

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